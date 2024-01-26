Yerel seçime katılan partilerin oy pusulasındaki sıralaması yarın belirlenecek: Sıralama kura ile belli olacak

Siyasi partilerin oy pusulasındaki sıralarını belirleyecek kura çekimi yarın gerçekleştirilecek. 31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için YSK tarafından açıklanan seçim takvimi devam ediyor.

Yarın, 36 siyasi partinin oy pusulasındaki sırası YSK Başkanlığında parti temsilcileriyle birlikte yapılacak kura çekimiyle belirlenecek. Kura çekimi, 31 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri için seçim takviminin bir parçası.

Belediye başkanı seçiminde oy pusulasında "Siyasi Partiler" başlığı altında partiler ve bağımsız adaylar varsa onlar da yer alacak. Partiler ve adayların isimleri, kura sonucuna göre soldan sağa doğru sıralanacak. Ayrıca, seçime girebilecek 36 partiden biri olan Yenilik Partisi, daha önceden YSK'ya seçimlere katılmama kararını bildirmişti.