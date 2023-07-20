Yerel seçimler ne zaman? 2024 yerel seçimler hangi ayda? Yerel seçim kaç yılda bir yapılır?

Yerel seçimler ne zaman? 2024 yerel seçimler hangi ayda? Yerel seçim kaç senede bir yapılır? merak ediliyor. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri sonrasında vatandaşların gündeminde Belediye seçimleri tarihi bulundu. Seçimlerin ardından en fazlaca merak edilenler belediye seçimleri tarihi oldu. Peki, Yerel seçimler ne zaman? 2024 yerel seçimler hangi ayda? Yerel seçim kaç senede bir yapılır? İşte detaylı bilgiler. ..

YEREL SEÇİMLER NE ZAMAN?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılması beklenen yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyesi, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.

YEREL SEÇİMLER KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Yerel seçimler 5 senede bir yapılmaktadır. En son seçimler 31 Mart 2019 tarihinde yapılmıştır. Dolayısı ile bir sonraki yerel seçim tarihi 31 Mart 2024 (Pazar gününe tekabül ediyor yine) tarihinde yapılacaktır.

31 MART 2019 YEREL SEÇİMLERİ SONUÇLARI

Yaklaşık 57 milyon seçmenin katılmış olduğu 2019 yerel seçimlerinde 48 milyon 340 bin 184 oy kullanıldı. Kullanılan oyların yüzde 44,33 AK Parti, yüzde 30,12 CHP, yüzde 7,45 İYİ Parti, yüzde 7,31 MHP ve yüzde 4,24 HDP almıştı.