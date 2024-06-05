Bist 100
10.289,62 0%
DOLAR
32,38 -0,6%
EURO
35,26 -0,66%
ALTIN
2.419,47 -0,21%

Yerine kayyum atanmış olan Hakkari Belediye Başkanı’na hapis cezası: 19 yıl 6 ay

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan ve yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış için mahkeme, 19 yıl 6 ay hapis cezası kararı verdi.

Yayın Tarihi: 05.06.2024 14:20
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 14:20
Yerine kayyum atanmış olan Hakkari Belediye Başkanı’na hapis cezası: 19 yıl 6 ay

DEM Parti’den Hakkari Belediye Başkanı olarak seçilen Eş Başkan Mehmet Sıddık Akış, terör örgütünü yönetmek, terör örgütüne üye olmak ve propagandasını yapmak gibi suçlamalarla görevden alınmıştı. Görevden alınan Akış için Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, Akış için 19 yıl 6 ay hapis cezası kararı verdi.

Savunma sırasında Akış, “Ben 53 yıldır bir mücadele içindeyim ve mücadeleye de devam edeceğim. Yaptığım her şeyin de arkasındayım. Cezaevine girmekten korkmuyorum. Ama neden 1 yıl önce, neden 4 ay önce değil de bugün yapılıyor bu yargılama? Bu yargılama tamamen siyasi bir karardır” ifadelerini kullandı.

Görevden alınan Akış’ın yerine ise Hakkari Valisi kayyum olarak atandı.

İLGİLİ HABERLER

Mecliste saat 16.00’da tasarruf tedbiri kararı açıklandı! Dar gelirliyi evlere tıkacak yüzde 37 zam

100.000 TL nakit parası olan zil takıp oynayacak! Tam 4 bin 55 TL getiriyor

Altın alıp satmadan önce bu uyarılara dikkat! Bilmeyen ters köşe olacak

10 bin TL aylık alan emekliler dikkat! Yeni maaşlar resmen sızdırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
6
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
7
KPSS'den düşük puan alanlara iş kapısı açıldı! Bakanlık çok sayıda personel alımı yapacak

Renault 300 bin TL'ye otomobil satıyor! İkinci elde kaçmaz fırsat

10 bin TL aylık alan emekliler dikkat! Yeni maaşlar resmen sızdırıldı

Mecliste saat 16.00’da tasarruf tedbiri kararı açıklandı! Dar gelirliyi evlere tıkacak yüzde 37 zam

Bankalarda faiz depremi patladı! 7 bankadan gece yarısı flaş faiz kararı

Belediyeye işçi alımı duyurusu geldi! Yaş, sınav, mezuniyet şartı yok

Ankara'da ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Ayda 9.110 TL taksitle başvurular açıldı

A101’den 1+1 ev kampanyası! Sadece başvuranı 400.000 TL’ye ev sahibi yapıyor

18 yaşından önce sigorta girişi olanlar dikkat! SGK fişini çekti

Altın alıp satmadan önce bu uyarılara dikkat! Bilmeyen ters köşe olacak

PTT emeklilere kesenin ağzını açtı! Tek seferlik ikramiyeye tek başvuru yeter

Temmuz'da işçi maaşı 30.400 TL! Mecliste sabah sabah açıklandı

100.000 TL nakit parası olan zil takıp oynayacak! Tam 4 bin 55 TL getiriyor