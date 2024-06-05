Yerine kayyum atanmış olan Hakkari Belediye Başkanı’na hapis cezası: 19 yıl 6 ay

DEM Parti’den Hakkari Belediye Başkanı olarak seçilen Eş Başkan Mehmet Sıddık Akış, terör örgütünü yönetmek, terör örgütüne üye olmak ve propagandasını yapmak gibi suçlamalarla görevden alınmıştı. Görevden alınan Akış için Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi kararını verdi. Mahkeme, Akış için 19 yıl 6 ay hapis cezası kararı verdi.

Savunma sırasında Akış, “Ben 53 yıldır bir mücadele içindeyim ve mücadeleye de devam edeceğim. Yaptığım her şeyin de arkasındayım. Cezaevine girmekten korkmuyorum. Ama neden 1 yıl önce, neden 4 ay önce değil de bugün yapılıyor bu yargılama? Bu yargılama tamamen siyasi bir karardır” ifadelerini kullandı.

Görevden alınan Akış’ın yerine ise Hakkari Valisi kayyum olarak atandı.