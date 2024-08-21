Yerköy YHT İstasyonu 23 Ağustos'ta Hizmete Girecek

Yerköy YHT İstasyonu Cuma Günü Açılıyor

Yozgat'ta bulunan Yerköy Yüksek Hızlı Tren (YHT) İstasyonu, 23 Ağustos Cuma günü hizmet vermeye başlayacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu önemli gelişmeyi duyurdu.

İstasyonun Özellikleri

Bakan Uraloğlu, Yerköy İstasyonu'nun yapılmasının ardından Yerköylülerin hızlı tren konforuna kavuşacağını belirtti. İstasyon, 110 bin yolcu kapasiteli olacak ve 800 metrekare alanda inşa edilen bina ile birlikte 14 bin 600 metrekare yeşil alan içerecek. Ayrıca, 2 peron, 100 araç ve 5 otobüslük park yeri de istasyonda yer alacak.

Ankara-Sivas Hattının Önemi

Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT Hattı'nın, Edirne'den Kars'a uzanan demir yolu koridorunun temelini oluşturduğunu ifade etti. Bu hat sayesinde kara yoluyla 4.5 saat süren seyahat süresi, trenle sadece 2 saate düşürüldü. Hattın açılışından bu yana 1 milyon 404 bin yolcunun taşındığını belirtti.

Gelecek Hedefler

Bakan, hızlı tren ağının geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini ve Samsun ile Ankara'yı birbirine bağlayacak yeni hattın da Delice üzerinden Yerköy YHT Hattı'na entegre edileceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda bulunan Yozgat'taki Yerköy İstasyonu'nun 23 Ağustos Cuma günü hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda bulunan Yozgat'taki Yerköy İstasyonu'nun 23 Ağustos Cuma günü hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda bulunan Yozgat'taki Yerköy İstasyonu'nun 23 Ağustos Cuma günü hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda bulunan Yozgat'taki Yerköy İstasyonu'nun 23 Ağustos Cuma günü hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda bulunan Yozgat'taki Yerköy İstasyonu'nun 23 Ağustos Cuma günü hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda bulunan Yozgat'taki Yerköy İstasyonu'nun 23 Ağustos Cuma günü hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı'nda bulunan Yozgat'taki Yerköy İstasyonu'nun 23 Ağustos Cuma günü hizmet vermeye başlayacağını bildirdi.