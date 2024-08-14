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Yerli Çip Üretimi ve Sosyal Sorunlar: 14 Ağustos 2024 Gündemi

Türkiye yerli çip üretimi ile teknolojik yönden güçleniyor; Gazze'deki çocukların yaşadığı travmalar ise uluslararası dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 10:46
Yerli Çip Üretimi ve Sosyal Sorunlar: 14 Ağustos 2024 Gündemi

Yerli Çip Üretimi: Teknolojik İhracat ve İstihdamı Destekleyecek

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Fatih Özsoy, "HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı, derin teknoloji çözümlerinin en önemli parçalarından çiplerin ülkemizde üretilmesi için büyük bir adım" dedi. Özsoy, yüksek teknolojinin istihdam açısından büyük bir potansiyel taşıdığına işaret ederek, "Ülkemizin çip sektöründe yetkinlik kazanması uluslararası rekabet gücümüzü artıracak ve teknoloji ihracatımızı destekleyecektir" ifadelerini kullandı.

Kalkınma Ajansları ile Yerel Potansiyelin Yükselişi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kalkınma ajanslarının geçen yıl 621 projeye 1.7 milyar lira destek sağladığını açıkladı. Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası acil eylem planı çerçevesinde 53 projeye 732 milyon lira destek verildi.

UNICEF: Gazze'deki Çocuklar Uyuyamıyor

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika İletişim Sorumlusu Salim Oweis, Gazze'deki çocukların uyuyamadığını vurgulayarak, "Çocuklar gördüklerinden korkuyor. Bu durum, uluslararası toplumun harekete geçmesi için bir çağrıdır" şeklinde konuştu.

BYD ve Türkiye'nin İhracat Başarısı

Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, Türkiye ile imzaladığı 1 milyar dolarlık yatırım anlaşması sonrası bu ülkeye ihracatını %51 artırdı. Temmuz ayında 312.9 milyon dolar dış satım gerçekleşti.

İngiltere'de Müslüman Toplum Üzerindeki Korku

CAGE International sivil toplum kuruluşu, aşırı sağın şiddetinin İngiltere'deki Müslüman toplumda endişe yarattığını belirtirken, bir anketin %53'ünün İngiltere'nin Müslümanlar için güvensiz olduğu görüşünü paylaştığını duyurdu.

İstanbul'da Deprem Taramaları Sorunlu

İstanbul'da 79 bin binada mal sahiplerinin izin vermemesi nedeniyle deprem taraması yapılamadı. Test edilen binaların yarısının yüksek risk taşıdığı belirlendi.

Doğrulanmış İlan Düzenlemesi

Konut satışı için çok sayıda emlakçı yetkilendirilebilecek. Doğrulama yapılan ilanlar için bir logo veya ibare kullanılacak.

Kiracıların Dikkat Etmesi Gerekenler

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Ali Güvenç Kiraz, kiracıların mutlaka yazılı sözleşme yapmaları gerektiğini vurguladı. Sözleşmedeki detayların ihmal edilmemesi önem taşıyor.

Karbon Ölçümleri: Marmara ve Karadeniz

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yücel, Karadeniz'in karbon tutma kapasitesinin Marmara'ya göre daha iyi olduğunu belirtti.

Van'ın Pamukkale'si Doğal Güzellikleriyle Başarı Sağladı

Van'daki kireçtaşı terasları ve mineralli su havuzları, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Başkale'deki travertenler ziyaretçilerden tam not aldı.

Dikkat Çeken Kırtasiye Uyarısı

Vecdet Şendil, velilerin merdiven altı ürünlerden uzak durmaları gerektiğini vurgulayarak, kimliği belli olan ürünler almalarının önemine dikkat çekti.

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