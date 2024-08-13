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Yerli Hibrit Ayçiçeği Talebi Rusya'da Artıyor

Tekirdağ'dan Rusya'ya ihraç edilen yerli hibrit ayçiçeğine olan talep, başarılı deneme ekimlerinin ardından hızla artıyor.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 15:29
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 15:34
Yerli Hibrit Ayçiçeği Talebi Rusya'da Artıyor

Yerli Hibrit Ayçiçeğine Artan İlgi

Tekirdağ'dan Rusya'ya yapılan yerli hibrit ayçiçeği tohumunun talebi giderek artıyor. Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, bu artışın arkasındaki nedenleri ve gelecek hedeflerini paylaştı.

Rusya'da Tohum Tedarikinde Yaşanan Zorluklar

Toruk, Rusya'nın tohum tedarikinde yaşadığı sıkıntıları şöyle açıkladı: "Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle uygulanan ambargolar Rusya'nın yerli tohum bulmasını zorlaştırdı. Önceden Türkiye ve Avrupa ülkelerinden tohum alıyorlardı. Biz, 10 yıl önce Sarı Tohumculuk adı altında bu pazarda yer almak için çalışmalara başladık. Çeşitlerimizi kayıt altına aldırdık ve şimdi bu çalışmalar meyvelerini vermeye başladı."

Hedef 120 Ton Ayçiçeği İhracatı

İlk etapta iki yıl önce Rusya'ya 20 ton ayçiçeği tohumunu gönderdiklerini belirten Toruk, bu yıl hedeflerinin 120 ton olduğunu ifade etti. Rusya, 10 milyon hektarlık ekim alanıyla büyük bir pazar olma özelliğini taşıyor.

Türk Tohumları Vazgeçilmez Hale Geliyor

Toruk, "Gittiğimiz yerlerde, yerli Türk mühendislerinin geliştirdiği tohumların artık vazgeçilmez hale geldiğini gördük. Yıllar önce yapılan deneme ekimlerinden farklı olarak, Rus çiftçiler yararlarını görerek bu tohumları tercih etmeye başladılar." dedi.

Global İklim Değişikliği ile Uyum

Takip edilen iklim değişikliklerinin, Trakya'nın iklimine benzer hale gelmesiyle Türk tohumlarının Rusya'da başarılı sonuçlar gösterdiğini vurgulayan Toruk, çiftçilerle gerçekleştirdikleri görüşmelerin olumlu geçtiğini söyledi.

“Rusya'daki yapılanmamızı hızla geliştirirken, Türkiye'deki verim rakipliğini de burada göstermekteyiz. Tohumlarımızı Rus çiftçileri tarafından takdirle karşılanıyor.”

Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, deneme ekiminin başarılı olmasının ardından geçen...

Trakya Tohumcular Derneği Başkanı İbrahim Toruk, deneme ekiminin başarılı olmasının ardından geçen yıl Rusya'ya ihracına başlanan yerli ayçiçek tohumuna talebin arttığını söyledi. Toruk, AA muhabirine, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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