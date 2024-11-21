Yerli Motorlu SİHA'lar Uçuyor: Türk Savunma Sanayinde Önemli Gelişmeler

Yerli Motor Milli SİHA’ların Uçuş Başarısı

21 Kasım 2024 - Yerli üretim motor TEI-PD170, Türkiye'nin insansız hava araçları (SİHA) alanında önemli gelişmelere yol açtı. Bugüne kadar 823 saatlik uçuş süresine ulaşan Bayraktar TB3, kısa pistli bir gemiden kalkış yaparak tarihe geçti. Milli SİHA’lar, TEI-PD170 ile ANKA ve AKSUNGUR modelleriyle toplam 2000 saatlik uçuş süresini geride bıraktı. AKSUNGUR, yerli motorla 45 saatlik uçuş gerçekleştirdi, Bayraktar TB3 ise 36 bin 310 fit yüksekliğe ulaştı.

Türk Savunma Sanayisi Pakistan Ordusuna Destek Verecek

ABD Savunma Bakanlığı için top mermisi üretim hatları kuran Repkan, şimdi de Pakistan için benzer bir tesisin kurulması için sözleşme imzaladı. Yıllık 120 bin adet üretim kapasitesine sahip olan bu tesis, 155 milimetre topçu mühimmatı gövdesinin üretim ve dolum hattını kapsıyor.

Öğretmenler Günü Rengarenk Çiçeklerle Kutlanıyor

Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, Öğretmenler Günü için dükkanlardaki çiçeklerin bolca olduğunu belirtti. Çimen, "Esnafımızın önceliği temiz ve uygun çiçek sunmak. Hiçbir öğretmenimiz çiçeksiz kalmasın istiyoruz." ifadesini kullandı. Fiyatların değişmediği belirtildi.

Elektrikli Araç Sayısı İki Katına Çıktı

Türkiye'de trafiğe kayıtlı elektrikli araç sayısı 153 bin 772'ye ulaştı. Geçen yıl sonunda rakam 80 bin 43 iken, bu yıl Ocak-Ekim döneminde trafiğe kaydedilen her 100 otomobilden 9'u elektrikli oldu.

Dünya Ticaretinde Trump Dönemi Yeniden Başlıyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret politikalarının yeniden şekillendirmesi bekleniyor. Özellikle Çin ile ticaret savaşının derinleşmesi, ihracat kısıtlamaları ve teknoloji sektöründeki tedbirlerin genişlemesi öngörülüyor. Bu durum, Meksika ve Kanada'yı da etkileyebilir.

Almanya'nın Suçluluk Duygusu ve İsrail

İsrailli hukuk profesörü Gordon, Almanya'nın İkinci Dünya Savaşı sonrası suçluluk duygusuyla rotasını kaybettiğini savundu. Almanya'nın, İsrail'e silah transferinin bu durumu güçlendirdiğine dikkat çekti.

Gazze Soykırımı Davası İçin Kanıtlar Sunuldu

Güney Afrika Cumhuriyeti, Gazze soykırımı davasında UAD’ya binlerce sayfalık delil sundu. Tarihsel soykırım niyetinin açıkça dile getirildiği vurgulandı.

Lübnan'daki Sağlık Sistemi Krizi Derinleşiyor

Dünya Sağlık Örgütü, Lübnan'daki sağlık sisteminin büyük baskı altında olduğunu ve artan hastalık oranlarının önümüzdeki dönemde ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısını yaptı.

Dijital Göçebelik: Sınırları Aşan Bir Yaşam Tarzı

Dijital göçebelik, bireylere hem çalışma hem de keşfetme özgürlüğü sunan yeni bir yaşam biçimi olarak ön plana çıkıyor. Bu yaşam tarzı, geleneksel iş normlarını geride bırakıyor.

Türkçe Dil Hataları Yapay Zeka ile Tespit Ediliyor

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından geliştirilen yeni yazılımla, yabancıların Türkçe dil kullanımı hataları tespit edilerek, eğitimciler tarafından dil becerileri geliştiriliyor.

Sanal Kumar Bağımlılığı Gençleri Tehdit Ediyor

Psikiyatri uzmanları, özellikle çocuk ve ergenlerin sanal kumara maruz kalma risklerinin yüksek olduğunu belirtiyor. Ebeveynlerin, çocukların kumar ile tanışmalarını engellemek için aktif rol alması gerektiği vurgulandı.

İstanbul Havalimanı'nda Altın Kaçakçılığı Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yurt dışından getirilen altınların kaçakçılığını yapan şüphelileri yakalamak için 8 aylık bir operasyon gerçekleştirdi.

Türkiye Golf Turizminde Gözde Ülke Haline Geliyor

Golf turizmi alanında Türkiye'nin artan rekabet gücü Par5 Escapes ile öne çıkıyor. TGA'nın desteği, Türkiye'nin bu pazardaki konumunu güçlendiriyor.

A Milli Basketbol Takımı 1040. Maçına Çıkıyor

A Milli Basketbol Takımı, Macaristan karşısında 1040. maçına çıkacak. Takımın tarihindeki toplam galibiyet sayısı 534 olarak kaydedildi.

Genç Basketbolculara Umut Olacak Açıklama!

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay, mevcut jenerasyonun Avrupa Şampiyonası’nda kendini göstereceğini belirtti.

Motokrosçı Efe Okur'un Hedefleri Yukarıda

12 yaşındaki motokros sporcusu Efe Okur, Avrupa ve dünya şampiyonluğu hedefliyor. Antrenörü Şakir Şenkalaycı, Efe’nin Türkiye'de büyük başarılara imza attığını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.