Yerli Üretim Temalı Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası Etkinlikleri Başlıyor

Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası, her yıl olduğu gibi bu yıl da 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 81 ildeki okullara gönderdiği yazıya göre, bu etkinlikler yerli üretim odaklı olacak ve çeşitli eğitsel faaliyetler içerecek.

Bakanlık açıklamasında, bu özel haftanın amacı arasında çocuklara milli, manevi ve kültürel değerlerin kazandırılması, sorumluluk duygularının geliştirilmesi ve çevre bilincinin oluşturulması yer alıyor. Ayrıca, yerli üretim ve yerli ürün tüketimi konusunda öğrencilerde teşvik edici bir etki yaratmayı hedefliyor.

4 Ana Başlıkta Yer Alacak Etkinlikler

Yazıda, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası'nın, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilerin üretken, vatansever ve sağlıklı bir şekilde gelişmelerini sağlayacak etkinliklerle kutlanacağı vurgulandı. Okul çevresindeki tarım, sanayi ve teknolojideki gelişmelerin yanı sıra bu ürünlerin bölge ve ülke ekonomisine sağladığı katma değer de ele alınacak.

Etkinlikler, katma değerli üretim, tasarruf ve yatırım bilinci, yerli üretim desteği ve sürdürülebilir çevre dostu tüketim ana başlıkları altında gerçekleştirilecektir. Bu etkinliklerde, yerli üretimin ekonomiye katkısı, yerel ürünlerin tanıtılması ve israfın önlenmesi gibi konular işlenecek.

Okul Öncesi Çocuklar İçin Yerli Malı Takvimi

Özellikle okul öncesi eğitim kademesindeki çocuklar için özel bir etkinlik takvimi hazırlandı. Bu takvimde, yerli üretim ve ürün tüketimi, tarım, sanayi ve teknolojik gelişmeler gibi çeşitli konular içeriyor. Ailelerin de sürece dahil edilmesi hedeflenerek, öğretim deneyimlerinin zenginleştirilmesi amaçlanıyor.

Özetle, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası bu yıl yerli üretimi teşvik eden ve öğrencilere bu konuda farkındalık kazandıran etkinliklerle dolu olacak.