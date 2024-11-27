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Yerli Yaka Kameraları Suçluları Tespit Etmede Etkili Oluyor

ASELSAN'ın ürettiği yaka kameraları, güvenlik güçlerinin suçluları hızlı bir şekilde tespit etmesine yardımcı oluyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 11:08
Yerli Yaka Kameraları Suçluları Tespit Etmede Etkili Oluyor

Yerli Yaka Kameraları ile Güvenlik Artıyor

ASELSAN tarafından geliştirilmiş yerli, milli ve güvenli yazılım altyapısı ile donatılan yaka kameraları, güvenlik güçlerinin adeta üçüncü gözü haline geldi. Suçlular, bu teknolojik yenilik sayesinde hızla tespit ediliyor.

Suçluların Hızla Belirlenmesi

Güvenlik güçleri, yaka kameralarının sunduğu yüksek teknoloji ile denetimlerini daha hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştiriyor. Bu kameralar sayesinde saha personelinin tüm süreçleri anlık olarak kayıt altına alınıyor ve suçluların tespiti hız kazanıyor.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Başçavuş Kemal Sözeri, yaka kameralarının Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile hayata geçirilen Akıllı Yol Kontrol Noktaları ve Jandarma Akıllı Devriye Uygulaması (JADU) Projesi kapsamında aranan kişilerin belirlenmesinde kullanıldığını açıklıyor.

Güvenilirlik ve Şeffaflık Artıyor

Sözeri, yaka kameralarının birçok kolaylık sağladığını belirterek; "Yaka kameraları, personel hakkında yapılan iddiaları ve şikayetleri engelleyerek güvenirliliği artırıyor. Vatandaş memnuniyetini yükseltiyor ve şeffaf bir süreç sağlıyor. Olay müdahaleleri sırasında kayıt edilen deliller, gerektiğinde adli makamlara sunulabiliyor." dedi.

Teknik Özellikler ve Kullanım Kolaylığı

Yaka kameralarının teknik özelliklerine de değinen Sözeri, "Bu kameralar dokunmatik ekran ile hızlı ve kolay kullanım imkanı sunuyor. Yedek bataryası sayesinde uzun süre kayıt alabiliyor. Ayrıca, LED aydınlatmaları sayesinde gece çekime uygun." şeklinde konuştu.

Kritik görevler sırasında görüntünün kesilmemesi için kayıt esnasında bataryanın değiştirilebildiğini vurgulayan Sözeri, yaka kameralarının hızlı yüz tanıma özellikleri sayesinde aranan suçluların anlık olarak tespit edilmesine olanak sağladığını belirtti.

Yerli ve Milli Yapay Zeka Algoritmaları

Yaka kameralarının, güvenlik güçlerinin konum bilgilerini ilgili kurumlarla paylaşmasına olanak tanıdığını belirten Sözeri, bu sayede sahadaki personelin anlık görüntüsünün merkeze iletilerek etkili bir iletişim sağlandığını ifade etti. Ayrıca, yerli ve milli yapay zeka algoritmalarının kullanıldığı bu sistem, ihtiyaca göre geliştirilebilme özelliği taşıyor.

Gelecek dönem için yaka kameralarının kullanımı yaygınlaştırılacak ve geliştirilmiş plaka tespit özelliklerinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

ASELSAN tarafından yerli, milli ve güvenli yazılım altyapısı ve yapay zeka algoritmaları...

ASELSAN tarafından yerli, milli ve güvenli yazılım altyapısı ve yapay zeka algoritmaları kullanılarak üretilen ve güvenlik güçlerinin adeta üçüncü gözü haline gelen yaka kamerası, suçluları anında belirliyor.

ASELSAN tarafından yerli, milli ve güvenli yazılım altyapısı ve yapay zeka algoritmaları...

ASELSAN tarafından yerli, milli ve güvenli yazılım altyapısı ve yapay zeka algoritmaları kullanılarak üretilen ve güvenlik güçlerinin adeta üçüncü gözü haline gelen yaka kamerası, suçluları anında belirliyor.

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