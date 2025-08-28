DOLAR
Yerlikaya, 30 Büyükşehir Valisiyle 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu Toplantısı Gerçekleştirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 büyükşehir valisinin katılımıyla 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile asayiş ve trafik konularını ele aldı.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 13:34
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 büyükşehir valisinin katılımıyla hayvanları koruma kanunu ile asayiş ve trafik konularını kapsayan bir toplantı düzenledi.

Toplantının gündemi

Toplantıda 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu başta olmak üzere asayiş ve trafik konuları ele alındı. Katılımcılar, uygulama ve koordinasyon esaslarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Paylaşım ve vurgular

Yerlikaya, NSosyal hesabından toplantıya ilişkin yaptığı paylaşımda, "30 Büyükşehir ilimizin kıymetli valileriyle, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, asayiş ve trafik konulu toplantımızı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

