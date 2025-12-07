Yerlikaya: 7 İlde Organize Suç Örgütlerine Yönelik Operasyonlarda 67 Şüpheli Yakalandı

Operasyon ve Gelişmeler

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında, "7 İlde 7 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 1 haftadır Jandarmamız tarafından devam eden operasyonlarımızda 67 şüpheliyi yakaladık" dedi.

Yerlikaya, operasyonlarla ilgili olarak bu örgütlerin işleyebileceği tefecilik, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi suçların önlenerek vatandaşların korunduğunu vurguladı.

İllere Göre Suçlamalar ve Tespitler

Erzurum: 6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet kapsamında silah kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi.

Antalya: Örgütlü şekilde baskı, darp, cebir ve tehditle işyerlerinden para alma ve işletmeleri zorla devralma eylemleri belirlendi.

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa: tefecilik faaliyetleri yürütüldüğü saptandı.

Sakarya: ehliyet sınavına giren şahısların sınavdan geçmelerine aracılık ettikleri belirlendi.

Kırklareli: insan ticareti suçu işlendiği tespit edildi.

Tekirdağ: Organize şekilde nitelikli hırsızlık yapıldığı belirlendi.

Hukuki Süreç: Yakalanan şüphelilerden 47’si tutuklandı, 14’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı; diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

Yerlikaya, operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlendiğini belirtti. "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz," ifadelerini kullandı ve emeği geçenleri tebrik etti.

