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Yerlikaya açıkladı: Göçmen kaçakçılarına yönelik “Kalkan-22” operasyonları sonucu 40 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, göçmen kaçakçılarına yönelik olarak 14 ilde düzenlenen “Kalkan-22” operasyonları sonucunda 40 kişinin yakalanmış olduğunu açıkladı. Yakalananlarda 37’si tutuklanırken, diğer 3 kişinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Yayın Tarihi: 20.05.2024 10:28
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 10:28
Yerlikaya açıkladı: Göçmen kaçakçılarına yönelik “Kalkan-22” operasyonları sonucu 40 kişi yakalandı

14 ilde düzenlenen, göçmen kaçakçılarına ve düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen “Kalkan-22” operasyonları hakkında İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden bilgilendirme yaptı. Yerlikaya, 40 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalanmış olduğunu, bunlardan 37’sinin tutuklandığını, diğerlerinin ise işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

Göç İdaresi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 40 göçmen kaçakçısının yanı sıra 100’den fazla düzensiz göçmenin de yakalandığı belirtildi.

Ayrıca operasyonlarda, suç işlemek için kullanılan 14 adet araca ve çok miktarda dövize de el konulduğu ifade edildi.

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