Yerlikaya Ağrı'da: 'Ülkemizi yurt dışına şikayet eden söylemlere prim vermeyiz'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'daki Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda demokrasi, güvenlik ve yatırımları anlattı; yeni hastane müjdesi verdi.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 20:05
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 20:05
Yerlikaya Ağrı'da: 'Ülkemizi yurt dışına şikayet eden söylemlere prim vermeyiz'

Yerlikaya Ağrı'da: 'Ülkemizi yurt dışına şikayet eden söylemlere prim vermeyiz'

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda demokrasi, güvenlik ve yatırım vurgusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti İl Başkanlığınca Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında gerçekleştirilen Teşkilat Buluşması'nda konuştu. Yerlikaya, Türkiye Yüzyılının "eser ve hizmet siyasetinin taçlandığı bir diriliş asrı" olduğunu, bu vizyonun Ağrı'dan yükselerek Anadolu'yu sarıp dünyaya açıldığını söyledi.

AK Parti'nin 24 yıl önce milletin vicdanından, aklından ve basiretinden doğduğunu belirten Yerlikaya, partinin vesayet zincirlerini kıran, adaleti yücelten ve milletin ortak sesi olduğunu vurguladı. "Teşkilatlarımızın her bir üyesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hayatını milli iradenin üstünlüğüne adamıştır" dedi.

"Biz hiçbir zaman, hukuk tanımaz sokak çağrılarına, ülkemizi yurt dışına şikayet eden söylemlere prim vermedik, vermeyiz" sözlerini öne çıkaran Yerlikaya, demokrasinin ve millet iradesinin sandıkta tecelli ettiğini, "demokrasi sokakta değil, sandıkta güçlenir" mesajını yineledi. Ayrıca, muhalefeti sokak eylemiyle özdeşleştirenlere milletin itibar etmeyeceğini kaydetti.

Yerlikaya, Cumhuriyet tarihinin en köklü demokrasi ve kalkınma atılımlarının uygulandığını belirterek savunma, sağlık, spor, ulaşım, eğitim ve teknoloji alanlarındaki çalışmaları anlattı.

Güvenlik verilerine de değinen Yerlikaya, "2023 yılında Türkiye genelinde motosikletle intikal edip ateşli silah kullanılan olay sayısının bin 735 olduğunu, geçen yıl olay sayısını yüzde 76 azaldığını ve 415’e düşürüldüğünü" açıkladı. Ayrıca, emniyetin ve jandarmanın sahada 675 bin personelle görev yaptığını vurguladı.

Suç örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara dair bilgi veren Yerlikaya, "Hiçbir şehir eşkıyasının, vatandaşlarımıza musallat olmasına, esnaflarımızın helal lokmasına göz dikmesine izin vermedik, vermeyeceğiz" dedi. Yerlikaya, "Bu kabine dönemimizde, düzenlediğimiz operasyonlarla, bin 273 organize suç örgütünü çökerttik. Operasyonlar sonucu 15 bin 433 şahıs tutuklandı. 7 bin 453 şahıs hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Anadolu'yu "bin yıllık kardeşliğin coğrafyası" olarak nitelendirerek, "Terörsüz Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle, milletimizin iradesiyle; artık sadece bir hedef değil, gerçeğe dönüşen bir büyük yürüyüştür" diye konuştu ve ülkenin geleceğinin birlik, kardeşlik ve güçlü Türkiye olduğunu söyledi.

Ağrı'ya yapılan yatırımları aktaran Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile görüştüğünü ve 2026 yılının ilk aylarında kentte yeni hastanenin temelinin atılacağını; 200 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesinin ise "yıl sonu ya da yılın ilk aylarında" hizmete gireceğinin müjdesini verdi.

Yerlikaya, daha önce Ağrı'da vali olarak görev yaptığını hatırlatarak, "Ben bu şehirde misafir değilim" dedi. Konuşmanın ardından teşkilat üyeleriyle toplu fotoğraf çektiren Yerlikaya'ya, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız tarafından Ağrıspor forması hediye edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da AK Parti İl Başkanlığınca Kültür ve Kongre Merkezi’nde...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da AK Parti İl Başkanlığınca Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları"na katılarak konuşma yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da AK Parti İl Başkanlığınca Kültür ve Kongre Merkezi’nde...

İLGİLİ HABERLER

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya Geyve'de Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 1 Tutuklama
2
Bursa Orhangazi'de Yaya Kazası: Osman Tuna Yaralandı
3
Büyükşehirlerde İtfaiye Personeli Nüfusa Göre Artırıldı
4
3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
5
Kars'ta Traktörden Düşen 16 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
6
Ağıralioğlu Bitlis'te: Anahtar Parti İl Başkanlığı Açıldı
7
Hakan Fidan İtalya IAI’de: 'Gazze gerçeklerini kabul etmek adil dünya için ilk adım'

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak