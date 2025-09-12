Yerlikaya Ağrı'da: 'Ülkemizi yurt dışına şikayet eden söylemlere prim vermeyiz'

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nda demokrasi, güvenlik ve yatırım vurgusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti İl Başkanlığınca Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" kapsamında gerçekleştirilen Teşkilat Buluşması'nda konuştu. Yerlikaya, Türkiye Yüzyılının "eser ve hizmet siyasetinin taçlandığı bir diriliş asrı" olduğunu, bu vizyonun Ağrı'dan yükselerek Anadolu'yu sarıp dünyaya açıldığını söyledi.

AK Parti'nin 24 yıl önce milletin vicdanından, aklından ve basiretinden doğduğunu belirten Yerlikaya, partinin vesayet zincirlerini kıran, adaleti yücelten ve milletin ortak sesi olduğunu vurguladı. "Teşkilatlarımızın her bir üyesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, hayatını milli iradenin üstünlüğüne adamıştır" dedi.

"Biz hiçbir zaman, hukuk tanımaz sokak çağrılarına, ülkemizi yurt dışına şikayet eden söylemlere prim vermedik, vermeyiz" sözlerini öne çıkaran Yerlikaya, demokrasinin ve millet iradesinin sandıkta tecelli ettiğini, "demokrasi sokakta değil, sandıkta güçlenir" mesajını yineledi. Ayrıca, muhalefeti sokak eylemiyle özdeşleştirenlere milletin itibar etmeyeceğini kaydetti.

Yerlikaya, Cumhuriyet tarihinin en köklü demokrasi ve kalkınma atılımlarının uygulandığını belirterek savunma, sağlık, spor, ulaşım, eğitim ve teknoloji alanlarındaki çalışmaları anlattı.

Güvenlik verilerine de değinen Yerlikaya, "2023 yılında Türkiye genelinde motosikletle intikal edip ateşli silah kullanılan olay sayısının bin 735 olduğunu, geçen yıl olay sayısını yüzde 76 azaldığını ve 415’e düşürüldüğünü" açıkladı. Ayrıca, emniyetin ve jandarmanın sahada 675 bin personelle görev yaptığını vurguladı.

Suç örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara dair bilgi veren Yerlikaya, "Hiçbir şehir eşkıyasının, vatandaşlarımıza musallat olmasına, esnaflarımızın helal lokmasına göz dikmesine izin vermedik, vermeyeceğiz" dedi. Yerlikaya, "Bu kabine dönemimizde, düzenlediğimiz operasyonlarla, bin 273 organize suç örgütünü çökerttik. Operasyonlar sonucu 15 bin 433 şahıs tutuklandı. 7 bin 453 şahıs hakkında da adli kontrol hükümleri uygulandı" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Anadolu'yu "bin yıllık kardeşliğin coğrafyası" olarak nitelendirerek, "Terörsüz Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle, milletimizin iradesiyle; artık sadece bir hedef değil, gerçeğe dönüşen bir büyük yürüyüştür" diye konuştu ve ülkenin geleceğinin birlik, kardeşlik ve güçlü Türkiye olduğunu söyledi.

Ağrı'ya yapılan yatırımları aktaran Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile görüştüğünü ve 2026 yılının ilk aylarında kentte yeni hastanenin temelinin atılacağını; 200 yataklı kadın doğum ve çocuk hastanesinin ise "yıl sonu ya da yılın ilk aylarında" hizmete gireceğinin müjdesini verdi.

Yerlikaya, daha önce Ağrı'da vali olarak görev yaptığını hatırlatarak, "Ben bu şehirde misafir değilim" dedi. Konuşmanın ardından teşkilat üyeleriyle toplu fotoğraf çektiren Yerlikaya'ya, AK Parti İl Başkanı İlhami Yıldız tarafından Ağrıspor forması hediye edildi.

