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Yerlikaya: "Belediyeler terörle iltisak içinde olamaz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de huzur toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. 47 ilde 235 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 15:02
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 15:13
Yerlikaya: "Belediyeler terörle iltisak içinde olamaz"

Yerlikaya, Balıkesir'de Huzur Toplantısı Düzenledi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir'de düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlıklarına başkan vekili görevlendirilmesinin ardından, 47 ilde gerçekleştirilen eylemlerde toplam 235 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Balıkesir'in Tarihi Önemi

Toplantıda yaptığı konuşmada, Balıkesir'in tarihin derinliklerinden gelen bir kültürel ve sosyal merkez olduğunu belirten Yerlikaya, bu toprakların vatanseverlik ve bağımsızlık simgesi olduğunu ifade etti.

Bakan Yerlikaya, "Bu ebedi yurdun yedi düvele karşı savaşılarak kurulduğunu" vurgulayarak, burada herkesin huzur ve güven içerisinde yaşamasının devletin teminatı altında olduğunu belirtti.

Belediyelerin Rolü ve Sorumluluğu

“Türk'ün de Kürt'ün de hakkını, hukukunu, huzurunu ve güvenliğini sağlamak bizim görevimizdir” diyen Yerlikaya, belediyelerin yalnızca yerel hizmet için var olduğunu ifade etti.

“Hiç kimse halkın verdiği emaneti istismar edemez. Belediyecilik, vatandaşın yükünü hafifletmek için yapılır” sözleriyle, belediyelerin terörle ilişiği olmaması gerektiğine dikkat çekti.

Terörle Mücadele Vurgusu

Yerlikaya, terörle bağlantılı eylemlerin belediyecilik olmadığını belirterek, "Belediyelerin terörle iltisakın hendeği olamaz" dedi. “Terörle sadece ama sadece mücadele edilir” ifadesini kullandı.

Bu kapsamda, 217 sosyal medya hesabı üzerinden suç unsuru paylaşım yapan hesap yöneticileri hakkında da işlemler başlatıldığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nın ardından açıklamada bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nın ardından açıklamada bulundu.

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