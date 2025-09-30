Yerlikaya'dan Aksaray'daki trafik kazasında şehit olan 2 jandarmaya taziye

Bakan Yerlikaya, Aksaray'daki trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir için taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 11:17
Yerlikaya'dan Aksaray'daki trafik kazasında şehit olan 2 jandarmaya taziye

Yerlikaya'dan Aksaray'daki trafik kazasında şehit olan 2 jandarmaya taziye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir için başsağlığı diledi.

Yerlikaya'nın paylaşımı

Yerlikaya, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Milletimizin başı sağ olsun. Aksaray İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Jandarma Astsubay Çavuş Kemal Özgür ve Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir, görevli oldukları devriye aracına bir minibüsün arkadan çarpması sonucu şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı ali olsun.

