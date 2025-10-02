Yerlikaya'dan İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Müdahalesine Sert Tepki

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yaptığı müdahaleyi deniz hukuku ve insanlığa aykırı buldu.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 00:01
Yerlikaya'dan İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Müdahalesine Sert Tepki

Yerlikaya'dan İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Müdahalesine Sert Tepki

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik müdahaleye tepki gösterdi.

"Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda yapılan müdahale, deniz hukukunun ve insanlığın açıkça ayaklar altına alınmasıdır."

Yerlikaya, paylaşımında ayrıca "Aralarında vatandaşlarımızın da olduğu, tek gayesi Gazze halkına insani yardım malzemesi götürmek olan sivilleri alıkoyan İsrail, insanlık suçu işlemeye devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

"İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yaptığı müdahaleyi lanetliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

