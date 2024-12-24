Yerlikaya'dan Suriyelilere Dönüş Duyurusu: Randevular Aynı Gün Veriliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüş süreçleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı internet sayfasının üzerinden dönüş başvurularının yapılabileceğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, dönüş yapmak isteyen Suriyelilere aynı gün içerisinde randevu verileceğinin altını çizdi. Bu uygulamanın Suriyelilerin dönüş sürecini daha da kolaylaştıracağını belirten Yerlikaya, Türkiye'nin misafirperverliğini sürdüreceğini ifade etti.

Yerlikaya'nın açıklaması, Türkiye'de yaşayan Suriyeliler arasında umut ve güven verici bir adım olarak değerlendiriliyor.