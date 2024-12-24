DOLAR
35,25 0,02%
EURO
36,78 -0,33%
ALTIN
2.968 -0,42%
BITCOIN
3.326.896,14 -1%

Yerlikaya'dan Suriyelilere Dönüş Duyurusu: Randevular Aynı Gün Veriliyor

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Suriyelilerin dönüş başvurularının aynı gün randevu alabileceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 10:57
Yerlikaya'dan Suriyelilere Dönüş Duyurusu: Randevular Aynı Gün Veriliyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüş süreçleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, Göç İdaresi Başkanlığı internet sayfasının üzerinden dönüş başvurularının yapılabileceğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, dönüş yapmak isteyen Suriyelilere aynı gün içerisinde randevu verileceğinin altını çizdi. Bu uygulamanın Suriyelilerin dönüş sürecini daha da kolaylaştıracağını belirten Yerlikaya, Türkiye'nin misafirperverliğini sürdüreceğini ifade etti.

Yerlikaya'nın açıklaması, Türkiye'de yaşayan Suriyeliler arasında umut ve güven verici bir adım olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024 Eğitim Gündeminde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Öğretmenlik Kanunu Öne Çıkıyor
2
Beytüllahim Papazı Isaac: İsrail, Müslüman ve Hristiyan Varlığını Hedef Alıyor
3
Bakan Yerlikaya: Suriyelilerin Kayıtları İçin Konsolosluklarda Göç İdaresi Bürosu Kurulacak
4
Sahte Yüzbaşı Dolandırıcılığı: Şehit Teğmenin Fotoğraflarıyla Tuzağa Düşürdü
5
Aydın'da Tarihi Eser Kaçakçılığına 5 Gözaltı
6
Doğu Akdeniz İçin Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı
7
Erzurum'da Buz Kütlesi Kazası: 22 Yaşındaki Genç Ağır Yaralandı

Zorlu kış aylarında doğalgaza zam darbesi! O açıklama her an gelebilir

Asgari Ücret ve Emekli Maaşında Şok Beklentiler! O İsim Ağzından Kaçırdı

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak