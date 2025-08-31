DOLAR
Yerlikaya'dan TEKNOFEST Mavi Vatan Ziyareti: "Türkiye Yüzyılı" Vurgusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TEKNOFEST Mavi Vatan ziyaretinde Türkiye Yüzyılı hedefleri ve huzur için gece gündüz çalışıldığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 15:39
Yerlikaya'dan TEKNOFEST Mavi Vatan Ziyareti

İçişleri Bakanı'ndan "Türkiye Yüzyılı" ve huzur mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TEKNOFEST Mavi Vatan alanını ziyaret ederek hedef ve önceliklere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, ziyaretinde yaptığı konuşmada Türkiye Yüzyılı vizyonuna dikkat çekti ve güvenliğin her alanda sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İçişleri ailesi olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın destek ve himayeleriyle kara vatanda, mavi vatanda ve siber vatanda bu yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapma hedeflerine ulaşmak, aynı zamanda bu yüzyılı huzurun yüzyılı yapmak noktasında gece gündüz demeden çalışıyoruz." dedi.

Yerlikaya'nın mesajı, ülkenin hem fiziki hem de siber alanlarda güvenlik ve kalkınma hedeflerini bütüncül bir yaklaşımla sürdürme kararlılığını yansıtıyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı)...

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "TEKNOFEST Mavi Vatan", İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda son gün etkinlikleriyle devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sağ 2) Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması olan ve TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen etkinliği ziyaret etti. TAİS Gemi İnşa ve Teknoloji standını ziyaret eden Bakan Yerlikaya, burada askeri donanma gemi inşasında yenilikçi ve teknolojik çözümlerle ilgili bilgi aldı.

