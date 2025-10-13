Yerlikaya: Polis Akademisi 2025-2026 Açılışında "Suçu Doğmadan Önleyeceğiz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan önleyici, veriye dayalı polislik vurgusu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Polis Akademisi Ali Birinci Kültür Merkezi'nde düzenlenen Polis Akademisi Başkanlığı 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde ilk dersi vererek konuştu. Yerlikaya, törende polislik mesleğinin önemine değinerek yeni eğitim-öğretim yılının Polis Teşkilatına, millete ve devlete hayırlar getirmesini diledi.

"Suçun her türlüsüyle mücadelede kararlıyız. Ancak daha mühimi, suçu doğmadan önlemek için akıl teri döken, veriye dayalı, analiz gücü yüksek, mahalleyi bilen, toplumu tanıyan bir anlayışla çalışacağız."

Yerlikaya, Polis Akademisi'nin yetkinliklerle donatılmış, çok özel vasıflara sahip bir eğitim kurumu olduğunu, bu okulun Türkiye'de güvenlik bilimlerinin kalbi, polisliğin aklı ve vicdanı olduğunu söyledi.

İç Güvenlik Fakültemizde 19 ülkeden 224 uluslararası öğrenci ile 565 Türk öğrenci birlikte eğitim görüyorlar. Polis Amirleri Eğitimi Merkezimizde bu yıl 13 ülkeden 90 uluslararası öğrenci ve 1039 Türk öğrenci olmak üzere 1129 öğrenciye eğitim veriliyor.

Yerlikaya, Polis Meslek Eğitim Merkezlerinin 23 merkezde 11 bin 206 öğrencisiyle temel polislik eğitimini 6 Ekim itibarıyla başlattığını, 7 ayrı polis meslek yüksekokulunda toplam 4 bin 949 öğrencinin bulunduğunu ve tüm birimlerin mezuniyet takvimiyle birlikte toplam öğrenci sayısının 18 bin 73'e ulaştığını açıkladı. "Bu tablo, insan kaynağımızın gücünü ve planlamamızın disiplinini yansıtıyor" dedi.

Polis Akademisi misyonunun yalnızca personel yetiştirmek olmadığını vurgulayan Yerlikaya, "Bu çatı, medeniyet değerlerimize bağlı, bilimin ışığında, hukukun çizgisinde, insan haklarına saygılı, teknolojiye hakim, analiz gücü yüksek bir güvenlik ekosistemi inşa ediyor. Bu ekosistemin her halkası nitelikli eğitim, sürekli gelişim ve kurumsal kalite kültürüyle birlikte yürüyor. Bugün suç, klasik biçimlerle sınırlı değildir. Dijital dolandırıcılıklar, siber saldırılar, veri hırsızlıkları, yapay zeka destekli dezenformasyon kampanyaları, deepfake manipülasyonları, kripto suçlar, çevrim içi çocuk istismarı, dijital şantaj ve uyuşturucunun sanal ağlar üzerinden yayılımı gibi yeni suç tipleri artık sahadaki maalesef yeni gerçeklerdir."

Asıl görevimiz suçu doğmadan önlemektir

"Görevimiz, bir suç işlendikten sonra çözmektir. Ama asıl görevimiz o suçu doğmadan önlemektir. Bunun yolu, bilgi temelli analiz, bilimsel araştırmalar, veri istihbaratı, psikolojik farkındalık, mahalle temelli sosyal etkileşim ve teknolojik kabiliyetin birlikte yürütülmesidir. Polis Akademisi işte bu anlayışın laboratuvarıdır."

Yerlikaya, Türkiye Yüzyılı'nın her satırında polisin emeği ve gayretinin olacağını belirterek, ülkenin huzuru için büyük görev ve sorumluluk düştüğünü söyledi. "Biz biliyoruz ki Türkiye'nin huzuru için çalışmak yalnızca bugünün değil, yarının suçlarına karşı da hazırlıklı olmaktır."

"İşinizde insan onurunu merkeze alacaksınız"

Öğrencilere seslenen Yerlikaya, "Sizlerden üç temel ilkeye dikkat etmenizi istiyorum, hukuk, liyakat, vicdan. Hukuk, yetkinizi kanundan alacak, gücünüzü hukuka uygun kullanacaksınız. Unutmayın, gücü meşru kılan tek şey hukuktur. Liyakat, üniforma saygı doğurur ama saygınlık liyakatle taçlanır. Bilginizi sürekli güncelleyecek, dil, teknoloji ve iletişim becerilerinizi her yıl daha da yukarıya taşıyacaksınız. Vicdan, kanunun ruhu adalettir, adaletin ruhu vicdandır. İşinizde insan onurunu merkeze alacaksınız. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettikleri gibi, 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır. Fakat polis, vicdanı olmayanların karşısındadır.' Kimliğiniz önemlidir. Kim olduğunuzu unutmayın. Siz, devletin vakarını temsil ediyorsunuz. İletişiminize dikkat edin. Bazen kuracağınız bir cümle bir çatışmayı önler. Sükunetinizi daima koruyun. Panik, alacağınız kararın düşmanıdır."

İçişleri Bakanlığı olarak polis, jandarma ve sahil güvenlik teşkilatlarıyla hakkı gözeten, hukuku merkeze alan, liyakati esas kılan bir insan yönetimi kültürünü uyguladıklarını söyleyen Yerlikaya, "Adil, şeffaf ve ölçülebilir bir insan kaynakları sistemi yalnızca bir idari tercih değildir, kurumsal sürdürülebilirliğin teminatıdır. Bu anlayışla atama, tayin, terfi ve özlük süreçlerinde veri temelli, performans esaslı ve denetlenebilir bir düzen kuruyor, her mensubumuzun emeğini güvence altına alıyoruz."

Törene Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş ile Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı'nın da konuşma yaptığı, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam ve Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir'in katıldığı bildirildi.

