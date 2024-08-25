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Yermuk Üniversitesi'nde Türkçeye Destek: Türk Köşesi Açıldı

Ürdün'deki Yermuk Üniversitesi'nde Türkçe öğrenimini desteklemek için Türk Köşesi açıldı. Kültürel etkinlikler ve araştırmalara ev sahipliği yapacak.

Yayın Tarihi: 25.08.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 18:33
Yermuk Üniversitesi'nde Türkçeye Destek: Türk Köşesi Açıldı

Yermuk Üniversitesi'nde Türkçe Eğitimine Yeni Bir Destek

Ürdün’ün kuzeyinde bulunan İrbid kentindeki Yermuk Üniversitesi, Türk dili ve kültürünü öğretmek amacıyla Türk Köşesini açtı. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) ile Yunus Emre Enstitüsü tarafından kurulan bu alan, öğrencilerin araştırma yapmalarına ve çeşitli kültürel faaliyetlerde yer almalarına olanak tanıyacak.

Açılış Töreni

Çok Amaçlı Salon ve Türk Köşesi'nin açılış törenine Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan, Yunus Emre Enstitüsü Amman Koordinatörü Ensar Fırat, Amman Eğitim Müşaviri Hasan Kaleli, TİKA Amman Koordinatörü Abdurrahman Soylu, Yermuk Üniversitesi Rektörü Prof. İslam Messad ve üniversite yönetimi ile öğrenciler katıldı.

Rektör Messad ve Büyükelçi Ozan'ın Açıklamaları

Açılışta konuşan Rektör İslam Messad, yeni projenin üniversitenin Türkiye ile olan ilişkilerini güçlendirme hedefinin bir parçası olduğunu belirtti. Büyükelçi Ozan ise Türkiye ile Ürdün arasında eğitim alanındaki işbirliğini artırma niyetinde olduklarını ve Türk Köşesi'nin Yermuk Üniversitesi'yle olan ilişkilerinin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Çok Amaçlı Salon ve Türk Köşesi’nin İşlevi

Yeni kurulan alan, Türk kültürü ve diline ilişkin araştırmalar yapmak isteyen akademisyenler için kullanılacak. Ayrıca, seminerler, sanat atölyeleri, söyleşiler ve sinema gösterimleri gibi çeşitli kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapması planlanıyor. Çok Amaçlı Salon’a akıllı tahta, bilgisayar ve eğitim donanımları sağlanırken, Türk Köşesi’nde 2000’e yakın Türkçe kitap yer alacak.

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