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Yeryüzü Doktorları, Hatay'daki Depremzedelere Gıda Desteği Sağladı

Yeryüzü Doktorları, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde Hatay'daki depremzedelere gıda yardımı yaptı. Acil müdahale çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:12
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:20
Yeryüzü Doktorları, Hatay'daki Depremzedelere Gıda Desteği Sağladı

Yeryüzü Doktorları Hatay'da Depremzedelere Destek Verdi

Yeryüzü Doktorları Derneği, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Hatay'da konteyner kentlerdeki depremzedelere gıda desteği sağladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, depremin ilk saatlerinden itibaren acil yardım çalışmalarına başlayan Yeryüzü Doktorları, Türkiye'nin dört bir yanından gönüllü sağlık çalışanları ile birlikte bölgedeki seferberliğe katıldı.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya gibi depremin en çok etkilendiği bölgelerde sağlık istasyonları kurarak birinci basamak sağlık hizmetleri ve psikososyal destek sunan dernek, depremin ikinci yıl dönümünde de sahada yer aldı.

Hatay'a giden Yeryüzü Doktorları, konteyner kentlerde yaşayan depremzedeleri ziyaret ederek temel ihtiyaçlarını karşılamak için gıda desteği gerçekleştirdi. Ramazan ayı öncesi başlatılan bu yardım çalışmaları, afetin bıraktığı etkileri azaltmayı hedefliyor.

Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Yahyahan Güney, "Depremin ilk gününden itibaren özellikle sağlık alanında birçok ihtiyacı karşılamak için çalıştık. Acil müdahale ve ameliyatlar yapmak zorunda kaldık. İki yıl önceki seferberliğimizin büyüklüğünü açıkça görüyoruz. Birlik ve beraberlik ruhumuz bizi güçlü kıldı. Allah, ülkemize bir daha böyle bir acı yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

Yeryüzü Doktorları Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, depremin olduğu ilk saatlerde acil yardım...

Yeryüzü Doktorları Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, depremin olduğu ilk saatlerde acil yardım çalışmalarına başlayan Yeryüzü Doktorları, Türkiye'nin dört bir yanından gönüllü sağlık çalışanları ile bölgede seferber oldu.

Yeryüzü Doktorları Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, depremin olduğu ilk saatlerde acil yardım...

Yeryüzü Doktorları Derneği'nden yapılan açıklamaya göre, depremin olduğu ilk saatlerde acil yardım çalışmalarına başlayan Yeryüzü Doktorları, Türkiye'nin dört bir yanından gönüllü sağlık çalışanları ile bölgede seferber oldu.

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