Yeryüzü Doktorları: 'İyiliğe Bu Gözle Bakın' ile 39 Bin Katarakt Ameliyatı

Yeryüzü Doktorları, "İyiliğe Bu Gözle Bakın" kampanyasıyla 27 ülkede 280 binden fazla göz muayenesi ve 39 binden fazla katarakt ameliyatı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 13:00
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 13:00
Yeryüzü Doktorları: 'İyiliğe Bu Gözle Bakın' ile 39 Bin Katarakt Ameliyatı

Yeryüzü Doktorları, Binlerce Hastanın Görüşünü Geri Kazandırıyor

Yeryüzü Doktorları Derneği, maddi ve tıbbi yetersizlikler nedeniyle tedavi olamayan milyonlarca katarakt hastasının ameliyatlarını üstleniyor. Derneğin yürüttüğü "İyiliğe Bu Gözle Bakın" kampanyasıyla bu yıl da binlerce hastanın yeniden görebilmesi için çalışmalar sürüyor.

Kataraktın ameliyatla tedavi edilebildiğine dikkat çeken dernek, özellikle yaşam koşullarının zorlu olduğu Afrika ve Asya ülkelerinde bu hastalığın yaygın olduğunu vurguluyor. Bölge halkının günlük aktivitelerini gerçekleştirememesine neden olan katarakt vakalarında dernek, muayene, tedavi ve ameliyat hizmetlerini sağlıyor; bağışçılarının desteğiyle yerel halkın yarınlara umutla bakmasına vesile oluyor.

3 Gün Hastane Bahçesinde Bekleyen İki Kız Çocuğu

Nijerya'da yaşayan Amina (8) ve Meryem (9), doğuştan katarakt nedeniyle görme engeliyle dünyaya geldi. Derneğin Kano'da düzenlediği katarakt kampından haberdar olan aileleri, kızlarıyla birlikte günlerce hastaneye yürüdü. Bölgenin uzak olması nedeniyle baba ve çocuklar 3 gün boyunca hastane bahçesinde konakladı; sıra kendilerine geldiğinde her iki çocuk da ameliyat edildi. Doktorların taburcu etmesiyle Amina ve Meryem yeniden sağlıklı görmeye başladı.

Yeryüzü Doktorları bugüne kadar 27 ülkede 280 binden fazla göz muayenesi gerçekleştirdi, 39 binden fazla katarakt ameliyatı yaptı ve 73 binden fazla kişiye gözlük desteği verdi.

Dernek Başkanı'ndan Çağrı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Salduz, kataraktın hayatı karartan bir hastalık olduğunu belirtti. Salduz, "Onların gülümsemesi bize neden bu işi yaptığımızı hatırlatıyor. 'İyiliğe Bu Gözle Bakın' kampanyamıza yapılacak her katkı, bir insanın dünyayı yeniden görmesine, bir ailenin umudunu geri kazanmasına vesile olacak. Hep birlikte bu ışığı çoğaltabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kampanyaya destek vermek isteyenler derneğin internet sitesi üzerinden bağış yapabiliyor: yyd.org.tr.

Yeryüzü Doktorları Derneği, birçok ülkede maddi ve tıbbi yetersizlikler nedeniyle tedavi olamayan...

Yeryüzü Doktorları Derneği, birçok ülkede maddi ve tıbbi yetersizlikler nedeniyle tedavi olamayan milyonlarca katarakt hastasının ameliyatı gerçekleştiriyor. "İyiliğe Bu Gözle Bakın" kampanyasıyla bu yıl da binlerce hastanın yeniden görebilmesi için çalışma yapılıyor.

Yeryüzü Doktorları Derneği, birçok ülkede maddi ve tıbbi yetersizlikler nedeniyle tedavi olamayan...

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağlı Kaporta Ustası Ümit Marangoz, Fiberglas Helikopter Maketi Üretimine Hazırlanıyor
2
Hatay'da 2 Eve Giren Yılanlar İtfaiye Tarafından Yakalandı
3
Amasya'da İki Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
4
İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Şüpheli Gözaltında
5
Kütahya'da Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı 2 Kardeş Yaralandı
6
Yeryüzü Doktorları: 'İyiliğe Bu Gözle Bakın' ile 39 Bin Katarakt Ameliyatı
7
Karabük-Zonguldak Hattı Heyelan Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor