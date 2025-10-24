Yeryüzü Doktorları: 'İyiliğe Bu Gözle Bakın' ile 39 Bin Katarakt Ameliyatı

Yeryüzü Doktorları, Binlerce Hastanın Görüşünü Geri Kazandırıyor

Yeryüzü Doktorları Derneği, maddi ve tıbbi yetersizlikler nedeniyle tedavi olamayan milyonlarca katarakt hastasının ameliyatlarını üstleniyor. Derneğin yürüttüğü "İyiliğe Bu Gözle Bakın" kampanyasıyla bu yıl da binlerce hastanın yeniden görebilmesi için çalışmalar sürüyor.

Kataraktın ameliyatla tedavi edilebildiğine dikkat çeken dernek, özellikle yaşam koşullarının zorlu olduğu Afrika ve Asya ülkelerinde bu hastalığın yaygın olduğunu vurguluyor. Bölge halkının günlük aktivitelerini gerçekleştirememesine neden olan katarakt vakalarında dernek, muayene, tedavi ve ameliyat hizmetlerini sağlıyor; bağışçılarının desteğiyle yerel halkın yarınlara umutla bakmasına vesile oluyor.

3 Gün Hastane Bahçesinde Bekleyen İki Kız Çocuğu

Nijerya'da yaşayan Amina (8) ve Meryem (9), doğuştan katarakt nedeniyle görme engeliyle dünyaya geldi. Derneğin Kano'da düzenlediği katarakt kampından haberdar olan aileleri, kızlarıyla birlikte günlerce hastaneye yürüdü. Bölgenin uzak olması nedeniyle baba ve çocuklar 3 gün boyunca hastane bahçesinde konakladı; sıra kendilerine geldiğinde her iki çocuk da ameliyat edildi. Doktorların taburcu etmesiyle Amina ve Meryem yeniden sağlıklı görmeye başladı.

Yeryüzü Doktorları bugüne kadar 27 ülkede 280 binden fazla göz muayenesi gerçekleştirdi, 39 binden fazla katarakt ameliyatı yaptı ve 73 binden fazla kişiye gözlük desteği verdi.

Dernek Başkanı'ndan Çağrı

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Salduz, kataraktın hayatı karartan bir hastalık olduğunu belirtti. Salduz, "Onların gülümsemesi bize neden bu işi yaptığımızı hatırlatıyor. 'İyiliğe Bu Gözle Bakın' kampanyamıza yapılacak her katkı, bir insanın dünyayı yeniden görmesine, bir ailenin umudunu geri kazanmasına vesile olacak. Hep birlikte bu ışığı çoğaltabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kampanyaya destek vermek isteyenler derneğin internet sitesi üzerinden bağış yapabiliyor: yyd.org.tr.

