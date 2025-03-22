Yeryüzü Doktorları'ndan Açlıkla Mücadeleye Destek Çağrısı

Yeryüzü Doktorları, 'Yaşamla Ölüm Arasındaki Fark' kampanyasıyla açlıkla mücadele için destek çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 09:37
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 09:37
Yeryüzü Doktorları'ndan Açlıkla Mücadeleye Destek Çağrısı

Yeryüzü Doktorları'ndan Açlıkla Mücadeleye Destek Çağrısı

Yeryüzü Doktorları Derneği, dünya genelinde açlıkla mücadele etmek amacıyla başlattığı "Yaşamla Ölüm Arasındaki Fark" kampanyasına destek çağrısında bulundu. Dernek, bu önemli görevi sürdürülebilir kılmak için çeşitli kampanyalar düzenliyor.

Açlık Sorununu Hedef Alıyor

Dernek, açlık sorunlarının en yoğun yaşandığı bölgelerde, özellikle 5 yaş altı çocuklar, hamile ve emziren annelere yönelik tedavi programları uygulamaktadır. Her ramazan ayında olduğu gibi bu yıl da farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Sağlık Merkezleriyle Destek Oluyor

Çad, Yemen, Somali ve Afganistan gibi açlık krizinin en çok hissedildiği ülkelerde sağlık merkezleri açan Yeryüzü Doktorları, yıllardır muayene ve tıbbi beslenme tedavisi uygulayarak bu ülkelerdeki insanların yaşamına dokunuyor. Malnütrisyon hastalığının yaygınlaştığı bu bölgelerde, terapötik gıda ve özel besleyici mamalar (RUTF) ile binlerce bireyin hayata tutunmasına yardımcı oluyor.

Yardımlar Sınırsız

Orta ve uzun vadeli programlarıyla bölgelerin sağlık sistemini güçlendirmeye çalışan dernek, yıl boyunca gıda yardımı çalışmalarını da sürdürüyor. Türkiye'den Filistin'e, Afganistan'dan Yemen'e, Moğolistan'dan Bosna Hersek'e ve Zambiya'ya kadar uzanarak toplam 52 ülkede kumanya ve iftar desteği sağlıyor.

Gazze'ye Özel Destek

Gazze'de ateşkesin bozulmasından dolayı insani yardımların engellendiğini belirten dernek, bu bölgedeki sağlık ve insani yardım çalışmalarını sürdürerek gıda kolileri ulaştırmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Açıklama

Uzman Doktor Yahyahan Güney, Gazze'deki açlık krizinin temel hakları ihlal ettiğini belirterek, "Açlıktan kaynaklanan malnütrisyon hastalığı sindirim sistemini bozuyor ve normal gıdaları sindirilemez hale getiriyor." dedi. Güney, bu yılki kampanyanın adını koyarak, bağışların çocukların hayatında nasıl bir fark yarattığını vurguladı.

Bağışlarla Hayat Kurtarma Çağrısı

Güney, 880 lira tutarındaki tıbbi beslenme tedavisi bağışının bir çocuğun hayatını kurtarabileceğini dile getirerek, "Çünkü bir bağışınız o çocuk için çok büyük bir fark. Bu yüzden destek bekliyoruz," diyerek çağrıda bulundu.

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