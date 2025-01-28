Yeryüzü Doktorları'ndan İnsani Krizle Mücadele: Suriye Kampanyası

Yeryüzü Doktorları Derneği'nin Yeni Kampanyası

Yeryüzü Doktorları Derneği, Suriye halkının sağlık ve psikososyal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "İnsani Krizden İyileşmeye: Suriye" adlı bir kampanya başlattı. Bu kampanya, yarım kalan hayat hikayelerini yeniden yeşertmek için önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Ali Muhammed'in Hikayesi

8 yaşındaki Ali Muhammed, doğuştan bileğinde tendon kısalığı problemi ile mücadele ediyor. Ailesiyle birlikte Deyr Ballut Kampı'nda yaşayan Muhammed, mali yetersizlik nedeniyle gerekli ameliyatı olamıyordu. Ancak, öğretmeninin dikkatini çeken davranışsal sorunlar, onun için yeni bir umudun kapılarını araladı.

Profesyonel Destek ve Gelişim

Ali'nin okulda arkadaşlarıyla sık sık çatışmalar yaşadığı ve saldırgan davranışlar sergilediği tespit edildi. Bunun üzerine öğretmeni, aile ile görüşerek çocuğun profesyonel destek alması gerektiğini bildirdi. Aile, Yeryüzü Doktorları Derneğinin Cinderes'de bulunan Muhammediye Kampı'ndaki sağlık merkezine başvurdu ve burada olumlu bir yanıt aldı.

Psikososyal Destek Seansları

Uzman psikologlar, bireysel ve grup terapilerini önerirken, Ali düzenli olarak seanslara katılmaya başladı. Zamanla, öfkesini kontrol etme yeteneği gelişti ve sosyal ilişkilerinde daha dengeli bir tutum sergilemeye başladı. Yapılan görüşmelerle, çocuğun arkadaşlarına daha olgun ve sakin yaklaşması sağlandı.

Ailenin Memnuniyeti

Aile, evlatlarının davranışlarındaki gözle görülür değişim sayesinde Yeryüzü Doktorlarına duydukları memnuniyeti ifade etti. Bu hikaye, insani krizlerin ortasında umut dolu bir değişim yaratmanın mümkün olduğunu gözler önüne seriyor.

Yeryüzü Doktorları Derneğince, Suriye halkının sağlık ihtiyaçlarını karşılamak ve yarım kalan hikayeleri yeniden yazmak için "İnsani Krizden İyileşmeye: Suriye" kampanyası başlatıldı.

Yeryüzü Doktorları Derneğince, Suriye halkının sağlık ihtiyaçlarını karşılamak ve yarım kalan hikayeleri yeniden yazmak için "İnsani Krizden İyileşmeye: Suriye" kampanyası başlatıldı.