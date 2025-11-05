Yeşil Akıl Buluşmaları OSM'de Başladı: Birlikte Sıfır Atık

Yeşil Akıl Buluşmaları OSM'de başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile SAÜ iş birliğiyle düzenlenen Yeşil Akıl Buluşmaları: Birlikte Sıfır Atık söyleşilerinin ilki Ofis Sanat Merkezi (OSM)’de gerçekleştirildi. Alanında uzman akademisyenler, STK temsilcileri ve muhtarların katıldığı program interaktif tartışmalara sahne oldu.

Program ve moderasyon

Programın moderatörlüğünü SAÜ Öğretim Görevlisi Erdal Hoş üstlendi. Katılımcıların görüş ve önerileriyle şekillenen oturumlarda sıfır atık hedefi ve sürdürülebilir şehir planlaması ele alındı.

Belediye çalışmalarından örnek uygulamalar

Programa konuşmacı olarak katılan Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Arzu Saygıner Çil belediyenin atık yönetimine ilişkin uygulamalarını aktardı. Arzu Saygıner Çil: Büyükşehir Belediyesi olarak atık konusunda oldukça hassas davranıyoruz. Yemek artıklarını çöpe göndermek yerine, sokak hayvanlarının beslenmesini sağlamak amacıyla Mama Üretim Tesisimizi kurduk. Bu çalışma, hem çevreye hem de can dostlarımıza duyduğumuz sorumluluğun en güzel göstergesi. Aslında yaptığımız şey, Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’yla ve ülkemizin Sıfır Atık politikalarıyla birebir örtüşüyor. Atığı kaynağında dönüştürerek hem israfı önlüyor hem de doğaya, yaşama ve hayvanlara değer katıyoruz. Sakarya, Depozito İade Sisteminde Türkiye’nin ilk pilot ili oldu ve vatandaşlarımızdan büyük bir destek gördük. İnşallah yılbaşına kadar yeni makineleri de şehrimize kazandırarak bu dönüşüm zincirini daha da güçlendireceğiz.

Akademik perspektif

SAÜ Öğretim Görevlisi Erdal Hoş programın önemine vurgu yaparak şunları söyledi: Her şeyden önce şunu ifade etmeliyim ki, böylesine programları çok önemli ve kıymetli buluyorum. Sıfır atık alanında şehrimizin gelişimini sağlamak ve en önemlisi de bunu akademinin bilimsel verileriyle buluşturmak geleceğe yönelik bizlere önemli sonuçlar sunacaktır. Konuyla ilgili biraz düşününce ben de aslında sıfır atık anlayışıyla büyüdüğümü fark ediyorum. Özellikle köyümüzde yaşadığımız hayatta daha kısıtlı imkanlarla sürdürdüğümüz yaşam, bizlerin farkında olmadan bu alanda pozitif bir davranış biçimiyle büyüdüğümüzü gösteriyor. Bir anlamda kaybettiklerimizi geri arıyoruz.

Atıkların tarihi sürecine değinen SAÜ Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Aliye Suna Erses Yay ise konuyu bilimsel bir bakış açısıyla ele almanın gerekliliğini belirtti. Doç. Dr. Aliye Suna Erses Yay: Bugün sıfır atık kavramını tanımlamadan önce, bu kavramın doğmasına neden olan problemleri bilimsel bir bakış açısıyla ele almalıyız. Öncelikle şunu sormalıyız; Problem neydi de sıfır atık kavramı ortaya çıktı. 1950’lere kadar atık konusunda ciddi bir problemimiz yoktu. Fakat sanayi devriminin ardından kentleşmenin hızlanması, savaşların sona ermesi ve insan ömrünün uzamasıyla birlikte kentlere yoğun bir göç başladı. 2000 yıl önce dünyanın sadece yüzde 2’sini insanlar oluştururken, 1950’lerden itibaren bu oran yüzde 98’e kadar çıktı.

