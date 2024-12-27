Yeşil Kampüs Festivali Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde Devam Ediyor

Türkiye Çevre Ajansı tarafından düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali", gençlerin çevre farkındalığına katkıda bulunmak amacıyla Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (KAEÜ) devam ediyor.

Festival kapsamında, KAEÜ Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Sıfır Atık İçin Biz de Varız" etkinliğinde, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi önemli açıklamalarda bulundu. Pirinççi, gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmanın büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Pirinççi, yaptığı konuşmada, "Türkiye genelinde atıkların atık olmaktan öte, ham madde olarak kullanılmasını ortaya çıkaracak bir süreci başlatıyoruz. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi de bunun ilk aşamalarından biri olacak. Dolayısıyla biz daha çok çalışma yapacağız," diyerek, sıfır atık konusunda farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekti.

KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil de, 2024 yılı itibarıyla lisanslı geri dönüşüm firmalarına atık teslimatlarının yapılacağını ve 31 Ekim 2024'e kadar 8400 kilogram atığın geri dönüşüme kazandırılacağını belirtti. Karahocagil, üniversitenin sıfır atık çalışmalarına yönelik önemli adımlar attığını ifade etti.

Karahocagil, "Üniversite olarak sıfır atık çalışmalarına önem verdik. Çevre ve Enerji Yönetimi, Sıfır Atık komisyonlarını oluşturduk. Sıfır Atık Yönergesi de hazırladık" diyerek, bakanlığın desteğiyle kampüste önemli bir dönüşüm sağlandığını duyurdu.

Etkinliklerin ardından, "Yeşil Kampüs Festivali" kapsamında KAEÜ yerleşkesindeki "Çevre Tırı" da ziyaret edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali", Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) devam etti. Programa, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi (sol 3) de katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali", Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) devam etti. Programa, Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Prof. Dr. Ferhat Pirinççi (sol 3) de katıldı.