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Yeşil Komodo Ejderi İddiası Yalanlandı

Ege Sahili'nde görüldüğü iddia edilen 'yeşil Komodo ejderi' aslında Yeşil iguana çıktı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 21:51
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 21:51
Yeşil Komodo Ejderi İddiası Yalanlandı

Yeşil Komodo Ejderi İddiası Çürütüldü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan "Ege Sahili'nde dünyanın en zehirli kertenkele türü olan yeşil Komodo ejderi görüldü" iddialarını yalanladı.

Gerçekler Ne?

DMM, söz konusu görüntülerin incelendiğini ve sudan çıkan canlının aslında bir Komodo ejderi değil, otçul bir tür olan Yeşil iguana (Iguana iguana) olduğunu açıkladı. Bu kertenkele türü, genellikle Orta ve Güney Amerika'nın tropikal yağmur ormanlarında yaşamaktadır.

Asılsız İddialara Dikkat!

Açıklama, yetkililerden gelen çağrı ile asitli iddialara itibar edilmemesi gerektiğine vurgu yaptı. Görüntülerin yanıltıcı olabileceğini belirtirken, doğru bilgilerin paylaşılması gerektiğini ifade etti.

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