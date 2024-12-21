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Yeşil Sanayi Destek Programı'ndan 761 İşletmeye 2 Milyar Lira Destek

Yeşil Sanayi Destek Programı ile 761 işletmeye 2 milyar lira destek verildi. KOSGEB, 3 bin 456 proje başvurusu aldı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 09:59
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 09:59
Yeşil Sanayi Destek Programı'ndan 761 İşletmeye 2 Milyar Lira Destek

Yeşil Sanayi Destek Programı'ndan Önemli Gelişmeler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında 3 bin 456 proje başvurusu aldıklarını ve şu ana kadar 761 işletmeye 2 milyar liradan fazla ödeme yapıldığını açıkladı.

Dünya Bankası ile İşbirliği

Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, sanayinin verimli bir şekilde yeşil dönüşümünü hızlandırmayı amaçladıklarını belirtti. Bu kapsamda, Dünya Bankası işbirliğiyle KOSGEB Yeşil Sanayi Destek Programı'nı hayata geçirdiklerini ve bu program aracılığıyla 250 milyon dolarlık destek sağladıklarını ifade etti.

Proje Destekleri ve Hedefler

“Sanayi KOBİ'lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi” ve “Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi” proje teklif çağrıları ile 3 bin 456 proje başvurusunun alındığını aktaran Kacır, KOBİ'lerin yeşil dönüşümünün desteklenmesi ve sanayide döngüsel ekonomi ile yenilebilir enerji kapasitesinin artırılması konusunda kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini vurguladı.

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