Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması Başvuruları Başladı

Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması'na başvurular başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü ile Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınları ile Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı (OGEM-VAK) tarafından düzenlenen "Yeşil Vatan Kısa Film Yarışması" için başvurular resmen açıldı.

Orman Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre yarışma; profesyonel ve genç sinemacıları doğayı koruma çağrısı etrafında bir araya getirerek, iklim krizi, çevre bilinci ve doğayla uyumlu yaşam gibi temaların sanatsal anlatımlarla işlenmesini amaçlıyor.

Tarihler

Yarışmaya başvurular için son tarih 31 Ekim olarak belirlendi. Finalistler 21 Kasım'da açıklanacak ve ödül töreni 15 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

Ödüller

Yarışma, çevre sorunlarına dikkat çeken ve sürdürülebilir yaşamı teşvik eden kısa film ve belgesellerin üretimini desteklemeyi hedefliyor. Profesyonel filmler kategorisinde ödüller şu şekilde:

1. 100.000 TL, 2. 75.000 TL, 3. 50.000 TL.

Öğrenci filmleri kategorisinde ise:

1. 75.000 TL, 2. 50.000 TL, 3. 35.000 TL.

Her iki kategoride ayrıca "Yeşil Vatan" özel ödülü ve mansiyon ödülleri de takdim edilecek.

Başvuru

Katılımcılar başvurularını www.ogm.gov.tr adresi üzerinden yapabilirler.