Yeşilay Başkanı Dinç'ten Kumar Bağımlılığına Dikkat Çekici Uyarılar

Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten Kumar Bağımlılığı Uyarısı

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, kumar bağımlılığının madde bağımlılığı ile benzer zararları olduğunu belirtti. Uşak Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret eden Dinç, burada yaptığı açıklamalarda, kumar bağımlılığı konusunda toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Dinç, “Zararı madde bağımlılığı kadar görünmüyor; ama araştırmalar, kumar bağımlılığının yıkımının benzer olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Yeşilay’ın Bağımlılıkla Mücadelesi

104 yıldır bağımlılıkla mücadele eden Yeşilay, Türkiye genelindeki 120 şubesi ile her yaştan bireye yönelik önleme ve destek hizmetleri sağlıyor. Dinç, 107 noktadaki Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nde bağımlı bireylere ücretsiz ve gizlilik esaslı hizmet verdiklerini duyurdu.

“Bu merkezlerde, alkol, kumar, tütün, madde ve internet bağımlılıklarıyla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Dünyada bu kadar kapsamlı hizmet veren başka bir model yok,” diyen Dinç, bağımlılığı olan kişilerin hızlı bir şekilde merkeze başvurmaları gerektiğinin altını çizdi.

Kumar Bağımlılığındaki Artış

Dinç, kumar bağımlılığı başvurularının son dönemde artış gösterdiğine işaret ederek, kumarın çocuk ve gençler arasında eğlence olarak sunulduğunu kaydetti. “Çocuklarımız oyun oynamak isterken, kumar reklamlarıyla karşılaşıyorlar ve merak ediyorlar,” dedi.

Bağımlılık endüstrisinin kumarın normalleşmesini sağladığını belirten Dinç, kumarın “eğlencelik” olarak görülmesinin tehlikeli olduğunu ifade etti.

Kumarın Psikolojik ve Sosyal Zararları

Dinç, kumar bağımlılığının tetiklediği psikolojik ve sosyal sorunlara dikkat çekti. “Kumar sadece ekonomik bir kayıp değil; madde bağımlılığı ile benzer düzeyde zararlara yol açıyor,” değerlendirmesini yaptı.

Son olarak, kumar bağımlılığı için toplumun aynı bilinçle hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Dinç, “Bu konuda tedirgin olmalı ve hassasiyet göstermeliyiz,” dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.