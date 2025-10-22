Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç Eskişehir'de: Gençlere İrade ve İdeal Çağrısı

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Eskişehir'deki Yeşilay Fest'te gençlere irade, hedef ve doğru arkadaş seçiminin başarıdaki rolünü anlattı.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 15:16
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç Eskişehir'de Gençlerle Buluştu

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Eskişehir Şubesi ve Anadolu Üniversitesi Bağımlılık Önleme Çalışmaları Birimi işbirliğiyle Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Park Anadolu'da düzenlenen Yeşilay Fest kapsamında gençlerle bir araya geldi.

Katılımcılara Mesajı

Dinç, gençlere hitaben yaptığı konuşmada iradeye sahip olmanın, ideal belirlemenin ve doğru rehber ile arkadaş seçiminin başarının temel taşları olduğunu vurguladı. Konuşmasında, 'Hepinizin çok iyi işler yapacağına inanıyoruz. Sizi yönlendiren bir heyecanınız, kahramanınız ve rehberiniz olmazsa başarınız olmaz.' ifadelerine yer verdi.

Gençlerin her gün iradesini kullanarak zorlu işleri başarmasının önemine dikkat çeken Dinç, 'İradenizi kullanmazsanız zayıf hale geliyor. Bunu yapabilmek için bir sebebe ve amaca ihtiyacımız var. Ayakta tutacak bir hedefiniz ya da hayaliniz yoksa insan ayakta duramaz ve yıkılır.' dedi.

Başarı İçin Pratik Öneriler

Dinç, azim ve sabrın kişilik özellikleri olarak başarının ayrılmaz parçaları olduğunu belirterek arkadaşlık ilişkilerinin seçiminde temkinli olunmasını önerdi. Dinç, arkadaşın karamsar ve azimsiz ise o kişiyle yakın ilişki kurulmaması gerektiğini söyleyerek, 'Kendinize yapabileceğiniz en iyi yatırım, iyi ve idealist arkadaş seçmektir ya da arkadaşınızı idealist hale getirmektir.' uyarısında bulundu.

Protokol Ziyareti ve Hediye Takdimi

Söyleşinin ardından Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Kızıltaş ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi yetkilileri tarafından Dinç'e hediye takdim edildi. Etkinlik alanındaki stantları, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah ve Yeşilay Eskişehir Şube Başkanı Ayşe Fert Dökmeci ile birlikte gezen Dinç, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dinç, gençlerden yana duyduğu umudu yineleyerek etkinlikten ayrıldı ve gençlerin hedef belirleyip iradeyi güçlendirerek ülkenin geleceğine katkı sunacağına dair inancını paylaştı.

Yeşilay Eskişehir Şubesi ve Anadolu Üniversitesi Bağımlılık Önleme Çalışmaları Birimi işbirliğiyle Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Park Anadolu'da düzenlenen Yeşilay Fest kapsamında Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç gençlerle söyleşi yaptı.

