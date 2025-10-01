Yeşilay Başkanı Mehmet Dinç: 'Şehirlerin Ruhunda Bağımlılıkla Mücadele Olmalı'

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi Anne, Kahta Modeli" konferansına katılarak bağımlılıkla mücadelenin kentlerin yeniden inşasında oynadığı rolü anlattı.

Deprem sonrası yeniden imar ve kentin ruhu

Kahtalı Mıçe Konferans Salonu'nda konuşan Dinç, deprem sonrası Adıyaman'da hem maddi hem de manevi açıdan bir yeniden inşa sürecinin yaşandığını belirtti. Dinç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Depremde çok sayıda binamızı kaybettik, sevdiklerimize veda etmek zorunda kaldık. Büyük bir acı yaşadık. 2 yıldır şehir yeniden kuruluyor."

Dinç, kentin sadece fiziksel olarak inşa edilmesinin yeterli olmadığını vurgulayarak, "Şehirler sadece taşla, betonla kurulmaz, bir de ruhu olmalı. Bu ruhun temelinde bağımsızlık ve özgürlük yer almalı." ifadelerini kullandı.

Yeşilay'ın rolü ve YEDAM hizmetleri

Yeşilay olarak devlet ve yerel yöneticilerle birlikte bağımlılıkla mücadeleyi kentin ruhunun ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini belirten Dinç, Adıyaman'da yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin (YEDAM) uzun süredir Adıyaman'da bağımlılara ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı psikoterapi ile sosyal hizmet desteği verdiğini aktardı.

Topluma çağrı: Dayanışma ve yönlendirme

Dinç, konferans katılımcılarından çevrelerinde bağımlılıkla mücadele edenleri yalnız bırakmamalarını isteyerek, "Onlara el verin, Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimize yönlendirin. Adıyaman'da olduğu gibi Kahta'da da ücretsiz ve gizlilik esaslı hizmetlerimiz olacak. Biz hazırız, yeter ki toplum da bu mücadeleye sahip çıksın." diye konuştu.

