Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Yeşilay Başkanı'ndan Kumar Bağımlılığına Dikkat Çekici Uyarılar

Yeşilay Genel Başkanı, özellikle internet ortamında kumarın getirdiği tehlikelere dikkat çekti ve bağımlılıkla mücadeleye dair önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 03.08.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 18:30
Yeşilay Başkanı'ndan Kumar Bağımlılığına Dikkat Çekici Uyarılar

Yeşilay Genel Başkanı'ndan Kumar Uyarısı

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, kumar bağımlılığının ciddi bir tehlike olduğunu vurgulayarak, özellikle internet üzerindeki kumar oyunlarının gençleri tuzağa düşürdüğünü ifade etti. Dinç, bu tür bahislerin adlandırılmasında kullanılan ifadelerin yanıltıcı olduğunu belirtti ve insanların cazip gelen bu oyunlara yönelmesi hakkında uyardı.

Kumar, Uyuşturucu Kadar Tehlikeli

Dinç, kumarın uyuşturucu bağımlılığına benzer bir etki yarattığını söyleyerek, "İnsanlar başlangıçta kazanma hissi ile bu oyuna giriyorlar; fakat kaybetmeye başladıklarında durumu düzeltmeleri zorlaşıyor," dedi. Yeşilay, 104. yıl dönümünde 5 çeşit bağımlılıkla mücadele etmekte ve bu bağımlılıkların başında kumar, alkol, sigara, uyuşturucu ve internetle ilişkili bağımlılıklar gelmektedir.

Çocuklar ve Gençler İçin Önleme Çalışmaları

Yeşilay'ın öncelikli hedefi, çocukların ve gençlerin bağımlılığa sürüklenmemesi. Dinç, bu amaçla 120 şube ve 175 üniversite kulübü aracılığıyla önleyici çalışmalar yaptıklarını belirtti. "Eğitim programları düzenleyerek, gençlerimizi bilinçlendirmeye çalışıyoruz," diye ekledi.

Kumar Bağımlılığına Dikkat!

Dinç, internet üzerinden oynanan kumar oyunlarının kullanıcıları manipüle ettiğini tekrar vurgulayarak, bu bağımlılıkla mücadele için gece gündüz çalıştıklarını ve bu konuda herkesin daha fazla duyarlılık göstermesi gerektiğini ifade etti.

İLGİLİ HABERLER

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Asgari ücrete yeni zam ruhsatı alındı! Asgari ücret zammı için kulisten o bilgi çıktı geliyor

Migros'ta kırmızı et festivali başladı! Bu saatten önce gidene yüzde 50 indirim verilecek

Akbank emekli promosyonunu açıkladı! Emeklilerin cepleri Ağustos’ta ısınıyor

Taşıt kredilerinde faizler 2’den düştü! Vatandaş akın akın Opel Corsa alıyor

Bakanlıktan yeni destek kararı! O hanelere 50.000 TL karşılıksız destek sağlanıyor!

A101 ve BİM rekabetinde kazanan o ürün oldu! 10 kilosu 300 TL'ye düştü

4A 4B 4C'li Ağustos'ta yaşadı! Kamu bankasında para yağmuru başladı: Her alışverişe geri ödeme yapıyor

PTT'den beklenmedik hamle! KPSS şartı olmadan yüksek maaşla o pozisyonlara alımlar başlıyor

Akbank'tan şipşak kampanya ile anında ödeme alın! 3 günlük kampanya size özel başladı

Cumaya kadar alışveriş listenizi tamamlayın! Bim mutfaklara adeta şenlik getiriyor

Milyonlarca kişinin Ağustos zammı ile yüzü gülecek! Ayın 15’inde yüzde 20 zamlanıyor

Ağustos'ta şubeye gitmeyen emekli kalmayacak! Yapı Kredi, promosyonda bunu da yaptı!