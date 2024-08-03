Yeşilay Başkanı'ndan Kumar Bağımlılığına Dikkat Çekici Uyarılar

Yeşilay Genel Başkanı'ndan Kumar Uyarısı

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, kumar bağımlılığının ciddi bir tehlike olduğunu vurgulayarak, özellikle internet üzerindeki kumar oyunlarının gençleri tuzağa düşürdüğünü ifade etti. Dinç, bu tür bahislerin adlandırılmasında kullanılan ifadelerin yanıltıcı olduğunu belirtti ve insanların cazip gelen bu oyunlara yönelmesi hakkında uyardı.

Kumar, Uyuşturucu Kadar Tehlikeli

Dinç, kumarın uyuşturucu bağımlılığına benzer bir etki yarattığını söyleyerek, "İnsanlar başlangıçta kazanma hissi ile bu oyuna giriyorlar; fakat kaybetmeye başladıklarında durumu düzeltmeleri zorlaşıyor," dedi. Yeşilay, 104. yıl dönümünde 5 çeşit bağımlılıkla mücadele etmekte ve bu bağımlılıkların başında kumar, alkol, sigara, uyuşturucu ve internetle ilişkili bağımlılıklar gelmektedir.

Çocuklar ve Gençler İçin Önleme Çalışmaları

Yeşilay'ın öncelikli hedefi, çocukların ve gençlerin bağımlılığa sürüklenmemesi. Dinç, bu amaçla 120 şube ve 175 üniversite kulübü aracılığıyla önleyici çalışmalar yaptıklarını belirtti. "Eğitim programları düzenleyerek, gençlerimizi bilinçlendirmeye çalışıyoruz," diye ekledi.

Kumar Bağımlılığına Dikkat!

Dinç, internet üzerinden oynanan kumar oyunlarının kullanıcıları manipüle ettiğini tekrar vurgulayarak, bu bağımlılıkla mücadele için gece gündüz çalıştıklarını ve bu konuda herkesin daha fazla duyarlılık göstermesi gerektiğini ifade etti.