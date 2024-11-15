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Yeşilay'dan Afyonkarahisar'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Afyonkarahisar'da eğitimcilerle bağımlılıkla mücadele stratejileri hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 19:13
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 19:18
Yeşilay'dan Afyonkarahisar'da Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Afyonkarahisar'da Eğitimcilerle Buluştu

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Afyonkarahisar'da okul müdürleri, idareciler ve eğitimcilerle buluşarak bağımlılıkla mücadele konularında önemli bilgiler paylaştı. Toplantı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirildi.

Bağımlılıkla Mücadelede Eğitimcilerin Rolü

Dinç, toplantıda yaptığı konuşmada, bağımlılıkla mücadelede dikkat edilmesi gereken noktaları ve yürütülecek projeleri aktardı. Yeşilay'ın alkol, uyuşturucu, sigara, kumar ve internet bağımlılığına karşı mücadele ettiğini belirten Dinç, "Bu konuda bizlerin en büyük yardımcısı Milli Eğitim Bakanlığımız. İllerde ise okul müdürlerimiz ve eğitimcilerimiz," ifadelerini kullandı.

Önleme Çalışmalarının Önemi

Dinç, eğitimcilerle birlikte yürütülecek projeler arasında Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı'nın yer aldığını vurgulayarak, önlemenin önemine dikkat çekti. "Önleme anlamında yapılan çalışmalar çok çok önemli. Bağımlılık ortaya çıktığında bunun mücadelesi çok zor ve uzun," şeklinde konuştu.

10 Milyon Öğrenciye Ulaşıyoruz

Bağımlılık endüstrisinin çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine değinen Dinç, "Uyuşturucuya bulaştıktan sonra durumun vahameti ortaya çıkıyor. Bağımlılık, zihinsel, fiziksel ve psikolojik açıdan pek çok zarara yol açıyor. En kritik çalışmalarımız, önleme çalışmalarıdır. Sizlerin sayesinde her yıl 10 milyon öğrenciye ulaşıyoruz," şeklinde vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Afyonkarahisar'da okul müdürleri, idareciler ve eğitimcilerle...

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Afyonkarahisar'da okul müdürleri, idareciler ve eğitimcilerle bir araya geldi. Dinç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşma yaptı.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Afyonkarahisar'da okul müdürleri, idareciler ve eğitimcilerle...

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Afyonkarahisar'da okul müdürleri, idareciler ve eğitimcilerle bir araya geldi. Dinç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşma yaptı.

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