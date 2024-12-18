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Yeşilay'dan 'Sanal Kumar' İçin Önlemler: Dijital Oyunlarda Denetim Artacak

Yeşilay, sanal kumar ve bağımlılıklara dikkat çekerek dijital mecralarda sıkı denetim ve yasal düzenleme önerdi.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 11:11
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 11:11
Yeşilay'dan 'Sanal Kumar' İçin Önlemler: Dijital Oyunlarda Denetim Artacak

Yeşilay'dan Sanal Kumar ile Mücadele Çağrısı

Yeşilay, dijital platformlarda kumar ve bağımlılık yapıcı unsurların denetlenmesi için TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na öneriler sundu. "Dijital Mecralarda Çocukları Bekleyen Tehditler ve Riskler" başlıklı sunumda, sanal kumar ve bağımlılık yapıcı içeriklerin düzenli olarak bağımsız bir komisyon tarafından denetlenmesi gerektiği vurgulandı.

Dijital Oyunlarda Kumara Sıkı Denetim Şart

Yeşilay, sanal kumar sitelerinin reklamlarının alkol ve sigara reklamlarıyla aynı çerçevede değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Bunun yanı sıra, dijital içeriklerin öz denetime bırakılmaması, bağımsız bir kurul tarafından denetlenmesi gerektiği ifade edildi. Bu kurullara sektörü denetleme yetkilerinin verileceği yasal düzenlemelerin yapılması talep edildi.

Çocukların Dijital Güvenliği İçin Yeni Düzenlemeler

Sunumda çocukların dijital platformları daha güvenli bir şekilde kullanabilmesi için yaş sınırlarının belirlenmesi ve ebeveyn onayının getirilmesi gerektiği de vurgulandı. Ayrıca, dijital platformların kullanıcıların gizliliğini koruyacak biçimde yapılandırılması önem arz ediyor.

Çocuklar İçin Alternatif Faaliyetler Artırılmalı

Yeşilay, çocukların güçlendirilmesi ve bağımlılıklardan korunması amacıyla farkındalık çalışmaları ve aile eğitimlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini de belirtti. Deprem bölgesi ve diğer riskli bölgelerde de koruyucu çalışmaların artması gerektiği ifade edildi.

Kumar ve Internet Bağımlılığı Araştırması Yapıldı

Yeşilay tarafından gerçekleştirilen "15 Yaş ve Üzeri Nüfusta Sağlık Davranış Araştırması"nda, lise öğrencilerinin internet bağımlılığı puanlarının diğer gruplardan yüksek olduğu belirtildi. Katılımcıların %15.7'si son bir yılda dijital platformlardan oyun oynadığını bildirdi. Oyunların olumsuz etkilerine dair %6.3'lük bir oran da dikkat çekti.

Başvurular Artış Gösteriyor

Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'ne 2024 yılında kumar ve internet bağımlılığı için toplam 6,369 başvuru yapıldığı bildirildi. Kumar bağımlılığı ile ilgili başvuruların %36.67 oranıyla arttığı kaydedildi. İstanbul, kumar bağımlılığı başvuru sayısında en yüksek olan il olurken, Ankara ve İzmir izledi.

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