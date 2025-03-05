Yeşilay Genel Başkanı Dinç: Madde Bağımlılığına Karşı 'Bağımsızlık Seferberliği' Başlatıyoruz

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadelede önemli adımlar atıldığını belirtilerek, 'Bağımsızlık Seferberliği' başlatıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 05.03.2025 17:51
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 18:09
Yeşilay Genel Başkanı Dinç: Madde Bağımlılığına Karşı 'Bağımsızlık Seferberliği' Başlatıyoruz

Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Kayseri'de Konuştu

Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışında konuşan Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, örgütün odaklandığı önleme çalışmalarına dikkat çekti. Dinç, "Büyük bir dalga geliyor, dünyada 1,3 milyar insan tütün bağımlılığının pençesinde," diyerek sıkıntının boyutlarını ortaya koydu.

Yeşilay'ın 105 Yılı

1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, Yeşilay'ın 105 yıllık geçmişine vurgu yapan Dinç, son yıllarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayeleriyle daha fazla etki yarattıklarını ifade etti. Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin, Kayseri'de üçüncü yatılı rehabilitasyon merkezini açma kararlılığının arkasında 105 danışmanlık merkezi ile 300 binden fazla insana ulaşma hedefi bulunduğunu vurguladı.

Bağımlılıkla Mücadelede Önlemler

Dinç, yalnızca Türkiye'de değil, küresel anlamda bağımlılıkla mücadelede önleme çalışmalarının kritik öneme sahip olduğunu belirtti. "Dünya genelinde madde bağımlısı sayısı 400 milyonu geçti," açıklamasında bulunan Dinç, özellikle gençlerin bağımlılığıyla ilgili çarpıcı veriler paylaştı. Avrupa'da gençlerin %45'inin alkol bağımlılığıyla mücadele ettiğini kaydetti.

Türkiye Avrupada En Güvenli Ülkelerden

Türkiye'nin bağımlılık istatistiklerinde en riskli ülkeler arasında olmadığını vurgulayan Dinç, "Hiçbir bağımlılıkta ilk 10'da değiliz," dedi. Ancak bu durumun rehavet yaratmaması gerektiğini, bağımlılık tehlikesinin her an kapıda olduğunu söyledi.

Bağımsızlık Seferberliği

Yeşilay, 'Bağımsızlık Seferberliği' adı altında yeni bir kampanya başlattı. Dinç, muhtarlar, eczacılar, aile hekimleri ve öğretmenler gibi halkın etkileşimde olduğu kesimlerin bu mücadeleye katılmasını amaçladıklarını açıkladı. Özgürlük duvarı oluşturarak toplumsal destek toplamaya çalıştıklarını duyurdu.

Hayırseverler ve Toplum Desteği

Kayseri'deki merkezin açılmasında destek olan hayırseverlere teşekkür eden Dinç, "Bağımlılık bir insanı değil, tüm toplumu tehdit ediyor," diyerek bu sorunu çözme kararlılıklarını yineledi. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde olduklarını belirtti.

Toplumun Korunması Hedefi

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de açılışta yaptığı konuşmada, çocukları bağımlılığın tuzaklarından korumak için verilen mücadeleye vurgu yaptı. "Gençlerimizi zehirlemek isteyen hiçbir alçağa fırsat vermeyeceğiz," şeklinde söz vererek, toplumsal güvenliği sağlamak için her türlü desteği vereceklerini ifade etti.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında Kayseri Yeşilay...

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında Kayseri Yeşilay...

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, 1-7 Mart Yeşilay Haftası kapsamında Kayseri Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi'nin açılış törenine katılarak konuşma yaptı.

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