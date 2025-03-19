Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Rize'de Bağımlılıkla Mücadelede 10 Milyon Öğrenciye Ulaştık

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Rize'de yaptığı açıklamada 10 milyon öğrenciye ulaştıklarını ve bağımlılıkla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 13:22
Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Rize'de Bağımlılıkla Mücadelede 10 Milyon Öğrenciye Ulaştık

Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten Rize'de Önemli Açıklamalar

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Rize'de düzenlenen Yeşilay Kompleksi Projesi tanıtım toplantısında önemli bilgiler paylaştı. Dinç, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele eğitimleri kapsamında 10 milyonun üzerinde öğrenci ve 3 milyonun üzerinde veliye ulaştıklarını duyurdu.

Bağımlılıkla Mücadelede Kararlılık

Dinç, merkeze bağlı Camidağı köyü Derecivarı mevkisinde kurulacak Rize Yeşilay Kompleksi Projesi'nin tanıtımında, bağımlılıkla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı. "Hiçbir insana bağımlı olmayı istemiyoruz. Çocuklarımızı bağımlılığın kollarına bırakmamalıyız," dedi.

Önleyici Eğitim Programları

"Bağımlılıkla ilgili en önemli çalışmalar, önleme çalışmalarıdır. Çocuklarımızın ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla yaygın eğitim programlarımız mevcut. Bugüne kadar 10 milyon öğrenci ve 3 milyon veliye ulaştık" değerlendirmesinde bulundu.

Gençlere Yönelik Çalışmalar

Dinç, 178 üniversitede Genç Yeşilay ile sürekli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Bağımlılığın normalleşmesine karşı mücadele verdiklerini söyleyen Dinç, "Bağımlılık asla bir hayat tarzı olamaz," ifadesini kullandı.

Yeşilay Danışmanlık Merkezleri

Türkiye genelinde 105 noktada Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) bulunduğunu dile getiren Dinç, burada ücretsiz ve gizlilik esaslı psikoterapi hizmetleri sunulduğunu belirtti. YEDAM'ın daha erişilebilir hale getirilmesi için Rize Yeşilay Kompleksi Projesi'nin hayata geçirileceğini kaydetti.

Rize'de Yeni İmkanlar

Dinç, Rize'nin gençler için sosyal ve sportif faaliyetlerin yapılabileceği bir mekana kavuşacağını vurguladı. Gastronomi atölyelerinin yanı sıra çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği alanlar olacağını sözlerine ekledi.

Toplantıya, Yeşilay Rize Şube Başkanı Selçuk Beşikçi, Yeşilay Yönetim Kurulu üyeleri, gönüllüler ve davetliler katıldı. Dinç, projenin ağustos ayında tamamlanmasını planladıklarını belirtti.

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