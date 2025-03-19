Yeşilay Genel Başkanı Dinç, Rize'de Bağımlılıkla Mücadeleyi Tartıştı

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Rize’de üniversite öğrencileri ve gönüllülerle bir araya gelerek, bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkat çekti. Dinç, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Üniversite Öğrencileri ile Bağımlılığı Konuşuyoruz" konulu programda, Türkiye'nin en büyük meselesinin bağımlılık olduğunu belirtti.

Bağımlılıklarla mücadele amacıyla yürütülen çalışmaları paylaşan Dinç, Yeşilay olarak haftanın yedi günü, 24 saat destek vermeye hazır olduklarını ifade etti. "Yeşilay Danışmanlık Merkezlerimizde (YEDAM) ücretsiz terapi hizmeti sunuyoruz. Bağımlı değilseniz, bizlere destek olun" diyen Dinç, "Çünkü memleketimiz için en büyük mesele, bağımlılıklar meselesidir" dedi.

Daha sonra, Dinç ve gönüllüleri Rize Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Burada, vatan savunma mücadelesi gibi kutsal bir iş yaptıklarına inandıklarını vurgulayan Dinç, "Yaptığımız işin, vatan savunmak gibi mukaddes bir iş olduğuna inanıyoruz. Herkesin bu işi büyük bir sevgi ve inançla yürüttüğünü görmek bizi heyecanlandırdı. İnşallah Rize, Türkiye’de bağımlılık mücadelesinin öncüsü olsun" dedi.

Programa, Vali İhsan Selim Baydaş, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, Yeşilay Rize Şube Başkanı Selçuk Beşikçi, Yeşilay Yönetim Kurulu üyeleri ve diğer davetliler katıldı.