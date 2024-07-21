Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'ten bağımlılıkla mücadele vurgusu:

BOLU (AA) - Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, "Bağımlılığa kaybettiğimiz her genç, ülkemizden kaybettiğimiz toprağımızdır. Son insanımız da bağımlılıktan kurtulana kadar mücadeleye gece gündüz devam edeceğiz"." dedi.

Bolu'nun Köroğlu Mahallesi'ndeki Yeşilay Şubesi'ni ziyaret eden Dinç, Yeşilay'ın 104 yıldan bu yana Türkiye'nin her yerinde bağımlılıkla mücadele ettiğini anlattı.



Türkiye genelinde 120 şubeyle her mahalleye, sokağa ve insana bağımsız yaşamın güzelliğini ulaştırmaya çalıştıklarına değinen Dinç, bağımlılığın fiziksel, psikolojik, sosyal ve manevi olarak insanları yaraladığını, bu nedenle bağımlılıkla mücadelenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Dinç, özellikle çocuklar ve gençlerin bağımlılıktan korunması gerektiğine dikkat çekerek, insanları bağımlılıktan korumak ve bağımlı hale gelmiş insanlara yardımcı olmak için çeşitli programlar yürüttüklerini dile getirdi.

Yeşilay'ın bu kapsamda çeşitli eğitim, terapi programları, sportif etkinlikler, sanatsal faaliyetler ile yarışmalar düzenlediğini aktaran Dinç, bisiklet turnuvaları, koşular, resim ve kısa film yarışmaları gibi organizasyonlarla gençlere ulaştıklarını ifade etti.

- "Bağımlılıkla mücadelede kararlıyız"

Dinç, Yeşilay'ın, alkol, sigara, uyuşturucu, kumar ve teknoloji bağımlılığı konularında ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği sunduğunu bildirerek, "Bağımlılıkla mücadelede güçlü bir endüstriyle karşı karşıyayız ancak biz de güçlü şekilde mücadele ediyoruz." dedi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nin, bağımlılıkla mücadelede dünyanın hiçbir yerinde olmayan kapsamlı ve yapılandırılmış terapi programı sunduğunu söyleyen Dinç, bağımlı bireylerin bu merkezlere başvurarak ücretsiz destek alabileceklerini anımsattı.

Dinç, bağımlılığın kader olmadığının, bundan kurtulunabileceğinin altını çizerek, merkezlere başvuran birçok kişinin yeniden hayata tutunduğunu, aileleriyle, sevdikleriyle yeniden sağlıklı ilişkiler kurduğunu kaydetti.

"Bağımlılıkla mücadelede kararlıyız. Bağımlı hale gelmiş insanlara yardımcı olmak ve onları yeniden hayata kazandırmak için gece gündüz çalışıyoruz." diyen Dinç, bu mücadelede herkesin el birliğiyle çalışması gerektiğini söyledi.

Dinç, sözlerini, "Bağımlılığa kaybettiğimiz her genç, ülkemizden kaybettiğimiz toprağımızdır. Toprağımız kadar kıymetlidir gençlerimiz, çocuklarımız, insanımız. Toprağımız kadar mukaddestir, kutsaldır. Tek bir insanımızı dahi kaybetmeye tahammülümüz yok. Son insanımız da bağımlılıktan kurtulana kadar mücadeleye gece gündüz devam edeceğiz." diye tamamladı.



Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Bolu'nun Köroğlu Mahallesi'ndeki Yeşilay Şubesi'ni ziyaret etti.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Bolu'nun Köroğlu Mahallesi'ndeki Yeşilay Şubesi'ni ziyaret etti.