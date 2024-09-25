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Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'ten Deprem Bölgesine Ziyaret ve Psikososyal Destek Açıklamaları

Şanlıurfa Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni ziyaret eden Dinç, deprem bölgesindeki ihtiyaçları ve bağımlılıkla mücadeleyi vurguladı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 13:18
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 13:54
Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç'ten Deprem Bölgesine Ziyaret ve Psikososyal Destek Açıklamaları

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Şanlıurfa'da Psikososyal Destek Vurgusu Yaptı

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Şanlıurfa Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni ziyaret ederek deprem bölgesindeki psikososyal ihtiyaçlar üzerine önemli açıklamalarda bulundu. 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, insanların psikososyal destek taleplerinin sürdüğünü ifade eden Dinç, gençlerin bu süreçte aktif olarak çalışmalara katıldığını belirtti.

Bağımlılıklarla Mücadelede Eğitim Programları

104 yıldır bağımsızlık mücadelesi veren Yeşilay, çocukların ve gençlerin bağımlılıklardan korunması için eğitim ve saha faaliyetlerine devam ediyor. Dinç, her yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak yürütülen "Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı" sayesinde 10 milyon öğrencinin ve 2 milyon ailenin bu programdan faydalandığını dile getirdi.

Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinin Önemi

Dinç, bağımlılığa karşı korunma, tedavi ve destek için 107 Yeşilay Danışmanlık Merkezi kurulduğunu, bu merkezlere 1 milyonun üzerinde arama yapıldığını ifade etti. Ayrıca, 65 bin bağımlının bağımsızlık yolculuğuna destek verildiğini ve bunlardan 10 bininin tamamen bağımsızlaştığını vurguladı.

Deprem Bölgesinde Sürdürülen Çalışmalar

Deprem sonrası tüm şubelerinin sahaya çıktığını belirten Dinç, Hatay'daki Genç Yeşilay Kulübü üyelerinin hala psikososyal faaliyetlerde bulunduklarını aktardı. Dinç, "115 Yeşilay Danışmanlık Hattımız ve deprem bölgesindeki 13 danışmanlık merkezimizle insanımıza hizmet sunuyoruz" dedi.

Vali Şıldak'ın Bağımlılıkla Mücadele Konusundaki Açıklamaları

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ise madde bağımlılığına karşı yürütülen mücadelelerin sıkı bir şekilde devam ettiğini, uyuşturucu tacirlerine karşı baskılı çalışmalar yapıldığını söyledi.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç (solda), Şanlıurfa Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM)...

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç (solda), Şanlıurfa Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret etti. Valisi Hasan Şıldak ile Dinç (solda), gazetecilere açıklamada bulundu.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç (solda), Şanlıurfa Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM)...

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç (solda), Şanlıurfa Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret etti. Valisi Hasan Şıldak ile Dinç (solda), gazetecilere açıklamada bulundu.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç (solda), Şanlıurfa Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM)...

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç (solda), Şanlıurfa Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ni (YEDAM) ziyaret etti. Valisi Hasan Şıldak ile Dinç (solda), gazetecilere açıklamada bulundu.

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