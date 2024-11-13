Yeşilay Genel Başkanı'ndan Kumar Bağımlılığıyla Mücadele için Acil Çağrı

Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten Kumar Bağımlılığı ile İlgili Acil Çağrı

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, kumar bağımlılığından kurtulmak isteyenlere ülke genelinde 107 noktada ücretsiz danışmanlık ve destek hizmeti sunduklarını açıkladı. Dinç, kumar sorunu yaşayanların hiç vakit kaybetmeden Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine başvurmalarını önerdi.

Bağımsızlık Seferberliği

Kütahya Yeşilay Danışmanlık Merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Dinç, Yeşilay Cemiyeti olarak Türkiye genelinde bir “bağımsızlık seferberliği” yürüttüklerini belirtti. 1920 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Yeşilay'ın, o zamanki bağımsızlık mücadelesiyle bağlantı kurarak, insanlığın bağımsızlığı için 104 yıldır mücadele ettiğini vurguladı.

Kumar Bağımlılığına Dikkat!

Kumar bağımlılığının güncel bir sorun haline geldiğini söyleyen Dinç, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında okullarda verdikleri eğitimde kumar modülüne yer verdiklerini söyledi.

Dinç, “Kumar bağımlılığıyla ilgili tedavi yöntemleri diğer bağımlılıklara göre daha zayıf kaldı,” dedi ve 10 yıl önce kumar bağımlılığı için geliştirdikleri modelin Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde uygulandığını açıkladı.

Hızla Destek Alın

Kütahya'daki merkezde son 3 ayda 70 kişinin başvurduğunu söyleyen Dinç, kumar bağımlılığından kurtulmak isteyenlere çağrıda bulundu: “Tek başına mücadele etmekte başarılı olamayabilirler.” Tedavi sürecinin tamamen ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı olduğunun altını çizdi.

Bağımlılık Endüstrisine Karşı Mücadele

Mücadelede halkın desteğinin önemine vurgu yapan Dinç, “Bağımlılık endüstrisi nasıl her sokağa girdiyse, biz de bağımsızlığın temsilcisi olarak her mahalleye gireceğiz.” diye konuştu. Ayrıca, Kütahya'da şuana kadar 504 kişinin Yeşilay Danışma Merkezinden destek aldığını sözlerine ekledi.

Yeşilay, kumar bağımlılığı ile mücadelede her zaman yanınızda! Destek almak için Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'ne başvurun.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç (ortada), Kütahya Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM), Yeşilay Şube Bölge Koordinatörü Fulya Topçuoğlu Ünal (solda), Şube Başkanı Mehmet Bilgili (sağda) ve kurum personeliyle bir araya geldi. Dinç, kumar bağımlılığına ilişkin açıklama yaptı.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç (ortada), Kütahya Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM), Yeşilay Şube Bölge Koordinatörü Fulya Topçuoğlu Ünal (solda), Şube Başkanı Mehmet Bilgili (sağda) ve kurum personeliyle bir araya geldi. Dinç, kumar bağımlılığına ilişkin açıklama yaptı.