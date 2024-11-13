DOLAR
34,36 0,07%
EURO
36,57 -0,08%
ALTIN
2.883,9 -0,4%
BITCOIN
3.017.419,07 1,96%

Yeşilay Genel Başkanı'ndan Kumar Bağımlılığıyla Mücadele için Acil Çağrı

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, kumar bağımlılığından kurtulmak isteyenlere ücretsiz destek sunuyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 14:26
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 14:34
Yeşilay Genel Başkanı'ndan Kumar Bağımlılığıyla Mücadele için Acil Çağrı

Yeşilay Genel Başkanı Dinç'ten Kumar Bağımlılığı ile İlgili Acil Çağrı

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, kumar bağımlılığından kurtulmak isteyenlere ülke genelinde 107 noktada ücretsiz danışmanlık ve destek hizmeti sunduklarını açıkladı. Dinç, kumar sorunu yaşayanların hiç vakit kaybetmeden Yeşilay Danışmanlık Merkezlerine başvurmalarını önerdi.

Bağımsızlık Seferberliği

Kütahya Yeşilay Danışmanlık Merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Dinç, Yeşilay Cemiyeti olarak Türkiye genelinde bir “bağımsızlık seferberliği” yürüttüklerini belirtti. 1920 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Yeşilay'ın, o zamanki bağımsızlık mücadelesiyle bağlantı kurarak, insanlığın bağımsızlığı için 104 yıldır mücadele ettiğini vurguladı.

Kumar Bağımlılığına Dikkat!

Kumar bağımlılığının güncel bir sorun haline geldiğini söyleyen Dinç, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında okullarda verdikleri eğitimde kumar modülüne yer verdiklerini söyledi.

Dinç, “Kumar bağımlılığıyla ilgili tedavi yöntemleri diğer bağımlılıklara göre daha zayıf kaldı,” dedi ve 10 yıl önce kumar bağımlılığı için geliştirdikleri modelin Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinde uygulandığını açıkladı.

Hızla Destek Alın

Kütahya'daki merkezde son 3 ayda 70 kişinin başvurduğunu söyleyen Dinç, kumar bağımlılığından kurtulmak isteyenlere çağrıda bulundu: “Tek başına mücadele etmekte başarılı olamayabilirler.” Tedavi sürecinin tamamen ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı olduğunun altını çizdi.

Bağımlılık Endüstrisine Karşı Mücadele

Mücadelede halkın desteğinin önemine vurgu yapan Dinç, “Bağımlılık endüstrisi nasıl her sokağa girdiyse, biz de bağımsızlığın temsilcisi olarak her mahalleye gireceğiz.” diye konuştu. Ayrıca, Kütahya'da şuana kadar 504 kişinin Yeşilay Danışma Merkezinden destek aldığını sözlerine ekledi.

Yeşilay, kumar bağımlılığı ile mücadelede her zaman yanınızda! Destek almak için Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'ne başvurun.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç (ortada), Kütahya Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM)...

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç (ortada), Kütahya Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM), Yeşilay Şube Bölge Koordinatörü Fulya Topçuoğlu Ünal (solda), Şube Başkanı Mehmet Bilgili (sağda) ve kurum personeliyle bir araya geldi. Dinç, kumar bağımlılığına ilişkin açıklama yaptı.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç (ortada), Kütahya Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM)...

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç (ortada), Kütahya Yeşilay Danışmanlık Merkezinde (YEDAM), Yeşilay Şube Bölge Koordinatörü Fulya Topçuoğlu Ünal (solda), Şube Başkanı Mehmet Bilgili (sağda) ve kurum personeliyle bir araya geldi. Dinç, kumar bağımlılığına ilişkin açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaraylı Yiğit'in Bağışladığı Organlar 4 Çocuğa Hayat Verecek
2
Tunceli'de Atış Eğitiminde Kaza: Bir Polis Şehit Oldu
3
Diyabetli Hastalar İçin İyi Haber: İnsülin Pompası SGK Kapsamına Alınabilir
4
Ankara'da MIKTA Paneli: Küresel Yönetişimin Geleceği Tartışıldı
5
Mirasımız Kudüs Derneği, 'Türkiye'de Kudüs Algısı' Araştırmasını Açıkladı
6
TBMM Karma Komisyonu, Kamu Denetçilerini Seçti
7
TİHEK'ten Ayrımcılık Cezası: Tesettür Mayo Yasağına Son

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak

Ayda 2 bin Liraya arsa olur mu demeyin! Milli Emlak açıkladı acele edin!

SGK’nın kapılarını kapattıracak zam! Emekli olmak hayal olabilir