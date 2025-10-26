Yeşilay Hatay'da 9 bin 751 Çocuğa Ulaştı — Sağlıklı Yarınlar Gençlerle Başlar

Yeşilay Hatay'da 9 bin 751 çocuğa ulaştı

MEHMET BAYRAK - Depremlerden etkilenen Hatay'da Yeşilay ekipleri, Sağlıklı Yarınlar Gençlerle Başlar Projesi çerçevesinde 9 bin 751 çocuk ve gence ulaştı.

Proje kapsamı ve etkinlikler

Yeşilay'ın depremlerden etkilenen 11 ilde başlattığı Sağlıklı Yarınlar Gençlerle Başlar Projesi kapsamında Hatay'da da yoğun çalışmalar yürütülüyor. Konteyner kentler ve okullarda düzenlenen etkinliklerde çocuk ve gençlere yönelik boyama, el sanatları, zeka oyunları ve sportif etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Etkinlikler sırasında, sosyal ve psikolojik desteğe ihtiyaç duyan kişilerle de ayrıca ilgileniliyor ve gerekli yönlendirmeler yapılıyor.

Hedefler ve saha çalışmaları

Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, proje kapsamında konteyner kentler, okul ve merkezlerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Afetten etkilenen tüm çocuklara ulaşmak için çaba gösterdiklerini ifade eden Kuyubaşıoğlu,

Amacımız, çocuklarda depremin psikolojik etkilerini kaldırmak ve sağlıklı nesiller yetişmesini sağlamak.

Kuyubaşıoğlu, projeye şehir dışından gelen Yeşilay ekip ve gönüllülerin de destek verdiğini söyledi. Konteyner kentlerde ve okullardaki etkinliklerle çocuk ve gençlerin hem keyifli vakit geçirmesi hem de bağımlılık konusunda bilinçlenmesi hedefleniyor.

Depremin etkilediği 11 ilde 17 bin genç ve çocuğa ulaşılırken, bunun 9 bin 751 kişisi Hatay'dan. Kuyubaşıoğlu, hedefledikleri rakamın daha yüksek olduğunu ancak şu ana kadar bu sayıya ulaştıklarını kaydetti. Çalışmalar kapsamında çocukların ilgisini çekecek oyun ve aktivitelerle boş zamanlarını verimli değerlendirme alışkanlığı kazanmaları amaçlanıyor. İhtiyaç durumunda uzmanlar tarafından gerekli destekler de sağlanıyor.

