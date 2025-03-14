Yeşilay, New York'ta Kadınlarda Bağımlılık ve İyileştirme Çabalarını Tartıştı

ABD'nin New York kentinde düzenlenen ve bağımlılık ile iyileşme konularını ele alan 3. Kadın Forumu, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Sümeyye Ceylan’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Ceylan, kadınların bağımlılık konusunda erkeklere göre daha dezavantajlı bir konumda olduğuna dikkat çekti.

Yeşilay tarafından, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile işbirliğinde, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonunun 69. Oturumu çerçevesinde New York Türkevi'nde düzenlenen “Bağımlılık ve İyileşme Kadın Forumu”, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal ve İslam İşbirliği Teşkilatı SESRIC Genel Direktörü Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımıyla gerçekleştirildi.

“Sessizliği Kırmak: Kadınları İyileşme Sürecinde Güçlendirmek” mottosuyla düzenlenen programda konuşan uzmanlar, madde bağımlılığının toplumsal travmalar üzerindeki etkilerini ele aldı. Ceylan, kadınların bağımlılıkla mücadelesinde karşılaştığı zorluklara vurgu yaparak, “Kadın, bağımlılık konusunda erkeklere nazaran biraz dezavantajlı konumda. Hem önleme hem de eğitimler ve bağımlı olduktan sonra tedaviye erişme konusunda ciddi sıkıntılar yaşayabiliyor.” ifadelerini kullandı.

Ceylan, BM'de düzenlenen oturum sayesinde Yeşilay'ın kadın bağımlılığını ve iyileştirme süreçlerini uluslararası bir platformda tanıtma fırsatı bulduğunu belirtti. Türkiye’nin 81 ili ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil 105 noktada danışmanlık merkezlerinin bulunduğunu açıklayan Ceylan, bu merkezlerde sağlanan hizmetleri dünya ile paylaşarak farkındalık yaratmayı hedeflediklerini vurguladı.

Yeşilay, sadece kimyasal bağımlılık değil, davranışsal bağımlılıklarda da mücadele eden tek sivil toplum kuruluşu olma özelliğini taşıyor. Ceylan, “Diğer ülkelere örnek olacak çok güzel modeller geliştirmişiz.” diyerek, Türkiye’de geliştirilen bağımlılıkla mücadele modellerinin uluslararası arenada tanıtımının kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Forumda ayrıca, Yale Üniversitesinden Prof. Dr. Marc Potenza, “Travmaya Duyarlı Müdahale ve Kanıta Dayalı Bağımlılık Tedavisi Yaklaşımları” konulu bir sunum yaptı. Etkinlik sırasında Yeşilay’ın bağımlılıkla mücadele kapsamında hazırladığı karikatür ve çizimlerin yer aldığı bir sergi de açıldı.