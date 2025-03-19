Yeşilay Spor Kulübü'nden Milli Forma Hedefi: Başarılı Kız Sporcular Dikkat Çekiyor

Eskişehir'den Yükselen Yıldızlar: Yeşilay Spor Kulübü

Eskişehir'de 2023 yılında kurulan Yeşilay Spor Kulübü, spor dünyasında yaptığı atılımlarla adından söz ettiriyor. Kulüp bünyesindeki kız sporcular, tekvando ve kick boks branşlarında çeşitli başarılar elde ederek, milli takımın parçası olma hayalini gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor.

Bağımlılığa karşı sporla mücadele

Başkan Sıtkı Karaca öncülüğünde kurulan kulüp, bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek amacıyla genç sporculara kapılarını açtı. Mevcut başkan Ayşe Fert Dökmeci liderliğindeki kulüp, 70 sporcu ile tekvando, kick boks, wushu ve yüzme branşlarında faaliyet göstermeye devam ediyor.

Büyük Başarılar

Kısa sürede büyük başarılar elde eden kulüp, bu yıl Tekvando Yıldızlar İl Şampiyonası'nda Sümeyye Köse, Züleyha Dağdelen, Cansu Ceren Akçar ve Eslem Naz Cellat gibi isimlerle zafere ulaşmayı başardı. Züleyha Dağdelen, Yıldızlar Kick Boks Türkiye Şampiyonası'nda da altın madalya kazanarak kulübü onurlandırdı.

Antrenmanlar ve Hedefler

Haftanın beş günü, antrenör Abdullah Turhan eşliğinde hazırlanan sporcular, milli takım forması giyme hedefi doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Turhan, kulübün misyonuna uygun olarak sağlıklı nesiller yetiştirdiklerinin altını çizdi.

“Çocuklarımızı spora teşvik ediyoruz,” diyen Turhan, “Başarılar, genç sporcularımıza ilham kaynağı oluyor. Amacımız, Yeşilay bayrağı ve Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırmak,” ifadelerini kullandı.

Gurur Dolu Anlar

Türkiye şampiyonu kick boks sporcusu Züleyha Dağdelen, kazandığı başarıdan duyduğu gururu paylaştı. “Kulübümü tanıttığım için kendimle gururlandım,” diyen Dağdelen, duygularını aktardı. Sporcu Sümeyye Köse de, “Çok çalıştım ve derece almayı bekliyordum. Milli takımda yer almak ve Avrupa Şampiyonası'nda başarı elde etmek istiyorum,” açıklamasında bulundu.

Eskişehir'de 2023 yılında kurulan Yeşilay Spor Kulübü bünyesinde tekvando ve kick boks branşlarında çeşitli başarılara imza atan 5 kız sporcu, milli takımın vazgeçilmezi olmak istiyor.

Eskişehir'de 2023 yılında kurulan Yeşilay Spor Kulübü bünyesinde tekvando ve kick boks branşlarında çeşitli başarılara imza atan 5 kız sporcu, milli takımın vazgeçilmezi olmak istiyor.