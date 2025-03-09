Yeşilay, Viyana'da Bağımlılıklarla Mücadele Deneyimlerini Paylaşacak

Yeşilay, Viyana'da CND Toplantısına Katılıyor

Yeşilay, 10-14 Mart tarihlerinde Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenecek olan 68. Narkotik Uyuşturucular Komisyonu Toplantısına (CND) katılacak. Toplantı, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından kurumun Viyana'daki genel merkezinde gerçekleştirilecek.

Yeşilay'ın Etkinliklerdeki Rolü

Yeşilay, toplantıda 16 yan etkinlikte düzenleyici ve destekleyici bir rol üstlenecek. Bu kapsamda 8 oturuma ev sahipliği yapacak. Türkiye dahil olmak üzere 14 ülkenin Yeşilay temsilcileri etkinliğe katılacak.

Öne Çıkan Oturumlar

Türkiye Yeşilay temsilcileri, etkinlik süresince "Madde Kullanım Bozukluğu ve Kumar: Daha İyi Önleme ve Politika İçin Ortak Risklerle Mücadele" başlıklı bir oturum düzenleyecek. Bu oturumda, Türkiye ve dünya genelinde giderek yaygınlaşan çevrim içi kumar sorunu ele alınacak.

Etkinlikler arasında yer alan bir diğer önemli oturum ise Ürdün Yeşilay tarafından düzenlenen "Uyuşturucu Kullanımı ile Mücadelede Bölgesel ve Uluslararası İşbirliğinin Güçlendirilmesi" başlıklı oturum. Bu oturumda, ulusal ve uluslararası politikaların geliştirilmesine dair görüşlerin paylaşılması hedefleniyor.