Yeşilayspor Kulübü, Gençleri Bağımlılıktan Kurtarıyor

Kütahya'da Yeşilayspor Kulübü, gençleri bağımlılıktan uzak tutmaya devam ediyor

Kütahya’da Yeşilayspor Kulübü, geleceğin futbolcularını yetiştirirken gençleri bağımlılıktan uzak tutarak önemli bir rol üstleniyor. Yeşilay Cemiyeti’nin Cumhuriyet Mahallesi’ndeki tesislerinde, 37 antrenör yardımıyla 4-18 yaş aralığındaki yaklaşık 1200 genç, spor eğitiminin yanı sıra Yeşilay’ın değerlerini öğreniyor.

Alt Yapı Koordinatörü Selim Açıkbaş, gençlere kapsamlı bir eğitim veriyor

Yeşilayspor Kulübü Altyapı Koordinatörü Selim Açıkbaş, tüm yaş gruplarında genç futbolcular bulundurduklarını belirterek, “Tesis sahamızda her gün farklı gruplara eğitim veriyoruz. Yeşilayspor Kütahya’da altyapıya çok önem veriyor. Gençlerimiz burada birlik ve beraberliği, ahlakı öğreniyorlar” dedi.

Başarılarıyla dikkat çeken Yeşilayspor Kulübü

Açıkbaş, son üç yıl içerisinde Yeşilayspor Kulübü’nden 55 sporcunun profesyonel takımlara transfer edildiğini aktardı. Bu sporculardan 18’inin Galatasaray, Ankaragücü, Sivasspor gibi Süper Lig ekiplerinin altyapılarına gönderildiğini beklenen bir gelecek için umut vadettiklerini ifade etti.

Öncelik: Temel Eğitim ve Değerler

Yeşilayspor'un en önemli hedefinin gençlere temel eğitim vermek olduğunu vurgulayan Açıkbaş, “Çocuklarımız burada vakitlerini dolu geçiriyor. Bağımlılık konusuna belirli dönemlerde eğitimler veriyoruz. Bu çocukların bağımlılıkla ilgili bir problemi bulunmuyor” şeklinde konuştu.

Yeşilay Kültürü Futbolculuk Başarısına Yansıyor

Selim Açıkbaş, Yeşilay’ın değerleriyle yetişen çocukların, profesyonel kulüplerde tercih edilmesinin ardındaki en önemli faktörlerden birinin bu değerler olduğunu ifade etti. 15 yaşındaki lise öğrencisi Erhan Akbaş da, spor yapmanın yanı sıra sosyalleşmenin önemini vurguladı.

Bir diğer sporcu Eymen Tekin ise Yeşilayspor Kulübü’ndeki aile ortamının bağımlılıklardan uzak durmalarını sağladığını dile getirerek, bu değerli eğitimlerin hayatlarına kattığı olumlu etkileri paylaştı.

Kütahya'da Yeşilayspor Kulübü, geleceğin futbolcularını yetiştirirken, gençleri her türlü bağımlılıktan uzak tutuyor. Yeşilay Cemiyetinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tesislerinde 37 antrenörle gençleri geleceğe hazırlayan Yeşilayspor Kulübü, 4-18 yaş arasındaki yaklaşık 1200 gence spor eğitiminin yanı sıra cemiyet kültürünü de öğretiyor.

Kütahya'da Yeşilayspor Kulübü, geleceğin futbolcularını yetiştirirken, gençleri her türlü bağımlılıktan uzak tutuyor. Yeşilay Cemiyetinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki tesislerinde 37 antrenörle gençleri geleceğe hazırlayan Yeşilayspor Kulübü, 4-18 yaş arasındaki yaklaşık 1200 gence spor eğitiminin yanı sıra cemiyet kültürünü de öğretiyor.