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Yeşilçam'ın Efsane İsimlerinden Günay Kosova Hayatını Kaybetti

Yönetmen Günay Kosova, 82 yaşında vefat etti. Usta sanatçının cenazesi bugün Sultanbeyli'de defnedilecek.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 10:19
Yeşilçam'ın Efsane İsimlerinden Günay Kosova Hayatını Kaybetti

Yeşilçam'ın Usta İsimlerinden Günay Kosova Hayatını Kaybetti

Yeşilçam sinemasının önemli yönetmenlerinden biri olan Günay Kosova, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı tarafından yapılan açıklamalara göre, uzun bir süredir Alzheimer hastalığıyla mücadele eden Kosova, Kayışdağı Darülaceze'de geçirdiği son günlerin ardından dün akşam yaşamını sonlandırdı.

Cenaze Töreni Hakkında Bilgiler

Usta yönetmenin cenaze namazı bugün Sultanbeyli'de ikindi vaktinde kılınacak ve burada son yolculuğuna uğurlanacak.

Sinema Kariyeri ve Eserleri

Günay Kosova, set amiri, senarist, yapımcı ve yönetmen olarak kariyerinde yaklaşık 1700 filmde görev almıştır. "Yarasa Adam Betmen", "Çikolata Tarlası" ve "Tam İsabet" gibi birçok unutulmaz eser bırakmıştır. Sanat camiasında derin izler bırakan Kosova, Türk sinemasının önemli simalarından biri olarak hatırlanacaktır.

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