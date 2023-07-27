Yeşilçam'ın efsane isminden kötü haber: Yılmaz Gruda yaşamını yitirdi

Başarılı oyuncu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda yakalandığı virüs sonrasında böbrek yetmezliğiyle mücadele verirken yaşlılığa bağlı olarak meydana gelen rahatsızlıklar sonucunda vefat etti. Vefat haberini menajeri Tümay Özokur resmi sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.





BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Sinema, tiyatro ve ekranlarımızın sevilen oyuncusu, şair, oyun yazarı ve tiyatro yönetmeni Yılmaz Gruda'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Gruda’ya Allah’tan rahmet, kederli ailesi, sevenleri ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.