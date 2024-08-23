Yeşilırmak'ta Balık Ölümleri Tespit Edildi

Amasya'daki Yeşilırmak Nehri'nde Balık Ölümleri Yaşandı

Amasya şehir merkezinden geçen Yeşilırmak Nehri'nde balık ölümleri gözlemlendi. Irmağın Ataşehir mevkiinde meydana gelen olayda, suyun renginin değişmesiyle birlikte çok sayıda ölü balık yüzeye çıktı.

Durum Vatandaşların Dikkatini Çekti

Ölü balıkların kıyıya vurduğunu gören yerel halk, durumu hemen yetkililere iletti. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri, vatandaşları balıkları tutmamaları konusunda uyardı.

Yetkililer Açıklama Yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yapılan ilk incelemelerde Yeşilırmak'ın debisinin düşük olduğunun tespit edildiği ifade edildi. Ayrıca, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle suyun içindeki çözünmüş oksijen miktarında bir azalma yaşandığı ve bu durumun balık ölümlerine yol açtığı belirtildi.

Amasya şehir merkezinden geçen Yeşilırmak'ın Ataşehir mevkisinden geçen bölümünde suyun renginin değişmesinin ardından balık ölümleri tespit edildi.

Amasya şehir merkezinden geçen Yeşilırmak'ın Ataşehir mevkisinden geçen bölümünde suyun renginin değişmesinin ardından balık ölümleri tespit edildi.

Amasya şehir merkezinden geçen Yeşilırmak'ın Ataşehir mevkisinden geçen bölümünde suyun renginin değişmesinin ardından balık ölümleri tespit edildi.

Amasya şehir merkezinden geçen Yeşilırmak'ın Ataşehir mevkisinden geçen bölümünde suyun renginin değişmesinin ardından balık ölümleri tespit edildi.