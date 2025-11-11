Yeşilyurt Belediyesi Banazı’da 3 km Yolu Sıcak Asfaltla Yeniledi

Yeşilyurt Belediyesi, Banazı Yeni Mahallesi’ndeki 3 kilometrelik yolu sıcak asfaltla yenileyerek ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getiriyor.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 11:47
Yeşilyurt Belediyesi Banazı’da 3 km Yolu Sıcak Asfaltla Yeniledi

Yeşilyurt Belediyesi Banazı’da 3 kilometrelik yolu sıcak asfaltla yeniledi

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ulaşım kalitesini artırmak amacıyla yürüttüğü asfalt serimi, bakım ve onarım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Banazı’nın Yeni Mahallesi’ndeki 3 kilometrelik yol, sıcak asfalt serimiyle yenilenerek bölge ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getiriliyor.

Çalışmanın kapsamı

Ekipler, mahalle yollarında sıcak asfalt serimi, yol genişletme, kaldırım düzenleme ve bakım-onarım çalışmalarını planlı bir şekilde sürdürüyor. Yapılan çalışmalar, bölgedeki akışkanlığı artırmayı ve uzun vadeli ulaşım altyapısı sağlamayı hedefliyor.

Vatandaşlardan teşekkür

Mahalle sakinleri, yürütülen yol çalışmasından dolayı Yeşilyurt Belediyesine teşekkür ederek, yeni asfaltla ulaşımın çok daha rahat hale geleceğini ifade etti.

Başkan Geçit'in açıklaması

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran yatırımlara aralıksız devam ettiklerini belirterek, çalışmanın ilçenin ulaşım altyapısına uzun vadeli katkı sunduğunu vurguladı. Başkan Geçit şöyle dedi: "Vatandaşlarımızın güvenli ve konforlu ulaşımı için her mahallemizde yollarımızı yeniliyor, Yeşilyurt’un her köşesini modern dokunuşlarla buluşturuyoruz."

Geçit ayrıca, "Kadim bölgelerimizden Banazı’nın Yeni mahallesinde uzun süredir ihtiyaç duyulan 3 kilometrelik yolun sıcak asfalt serimini tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Ulaşım konforunu artırmak, yollarımızı daha güvenli hale getirmek amacıyla ilçemizin dört bir yanında planlı ve kalıcı çalışmalar yürütüyoruz. Amacımız, hem merkezde hem de kırsal mahallelerimizde ulaşımın daha güvenli, düzenli ve konforlu hale gelmesini sağlamak. Vatandaşlarımızın memnuniyetini ön planda tutarak, Yeşilyurt’un her noktasında hizmet üretmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

